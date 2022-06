VIDEO. Conmoción en el barrio del taxista asesinado por un pasajero: "Salió a trabajar y no volvió"

El caso de Juan Carlos Citaglia movilizó a todo un barrio y a sus compañeros, que piden justicia y que según le cuentan a este medio, viven permanentemente en peligro, expuestos y en la calle hasta altas horas de la noche. El taxista fue asesinado por un pasajero que se negó a pagarle un viaje cerca de las 22 horas en 186 entre 519 y 520.

Juan Carlos Berón, secretario General de la Unión conductores de Taxis de La Plata, comentó en diálogo La Redonda que "cada vez que matan a un compañero en la región nos pone muy triste" y resaltó que "los compañeros están muy preocupados".

Sonia, una de las colegas del taxista asesinado, habló en medio del dolor y la bronca y afirmó: "La familia está muy mal porque salió a trabajar y no volvió. Era una persona joven, con 4 chicos muy chiquitos". A su vez, lo describe como "Buen compañero" y realata que "hacia poco había comprado el taxi".

"Las 24 horas tenés peligro. A mi me han asaltado a las 4 y media de la tarde, una chica embarazada con una nena y un hombre. Muchas veces, la portación de cara nos juega en contra. El día a día de nosotros es despedirte porque no sabes si volvés. No tenemos seguridad. La policía no te acompaña. Desde enero venimos pidiendo reuniones".

Juan, otro que también es vecino y amigo, le expresó a EL DIA su dolor y a la vez recordó a su compañero: "Juan Carlos era un pan de Dios. No hay palabras, nos conocemos de años. Cuando me enteré, sentí mucho dolor y rabia, impotencia, por las cosas que nos están pasando. Yo soy taxista también. Se me descose el alma".