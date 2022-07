VIDEO. Misterios de La Plata: los milagros que unen a San Miguel Garicoits con nuestra ciudad

El escritor e investigador platense Nicolás Colombo realizó junto a EL DIA una nueva recorrida sobre los sitios misteriosos de La Plata. En esta oportunidad puso la lupa sobre la estatua de San Miguel de Garicoits, que se encuentra en la esquina de 11 y 51, sobre una de las ochavas del colegio homónimo. Allí se refirió a este sacerdote francés que si bien jamás vino a la Argentina tiene un vínculo muy particular con nuestra ciudad, ya que fue clave para su santificación, un proceso a cargo del Vaticano.

Colombo contó que la escultura, que se encuentra sobre la pared externa del establecimiento, fue obra del artista Máximo Maldonado, la tiempo que explicó los motivos de por qué fue realizada en ese lugar. "Garicoits nació y murió en Francia, nunca vino a la Argentina, y en un momento hubo toda una movida del Vaticano para declararlo santo por dos motivos que tienen que ver en La Plata. Por eso su estatua está aquí", repasó.

"Una vinculación con nuestra ciudad se dio porque él fue el fundador de una congregación religiosa que era de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram, y justamente aquí a la vuelta, sobre 53, hay una iglesia que lleva ese nombre", explicó.

Colombo apuntó, sin embargo, a otro hecho clave: "Cuando lo quieren declarar santo, necesitaban probar dos milagros que tuvieran que ver con su vida. Aquí en La Plata ocurrieron dos casos, uno en 1935 sobre una niña que estaba enferma por un problema en el corazón. Los médicos no podían curarla y decían que no había opciones. Entonces lo que se le ocurrió a su padre fue, con una reliquia que tenían, ponérsela en la frente y rezar por el padre Garicoits. Después de un tiempo ella se curó y no hubo explicaciones médicas posibles sobre esa curación. Así que se le atribuyó el milagro a Garicoits".

En cuanto al otro acontecimiento milagroso, se refirió a "una religiosa que estaba aquí en el colegio". "Ella llevaba varios años con una enfermedad muy complicada. En el último tiempo la pasó postrada en la cama. Entonces le recomendaron que le rezará a Garicoits, hasta que él en un momento se le apareció, según contó la mujer en una entrevista. En la aparición, Garicoits le dijo: 'Hace mucho tiempo que me estás rezando, te voy a conceder la salud'.

"Gracias a esos dos milagros, el papá realizó las comprobaciones y lo declaró santo", señaló Colombo sobre los singulares vínculos de Garicoits con La Plata.