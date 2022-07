Hoy

Música

Guillermo Saidón presenta Viaje de invierno.- Hoy a las 20 en el Auditorio de Bellas Artes (10 y diagonal 78), el músico platense presenta el ciclo completo “Winterreise” de Franz Schubert, con sobre titulado. Saidón interpretará en piano y voz esta compleja obra integrada por 24 canciones lieder sobre textos de Wilhelm Müller, que fueron terminados en 1827, un año antes de la muerte del autor. Gratis.

Fernado Castiñeiras Cuarteto.- Hoy a las 20.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, en el marco del ciclo Gipsy Jazz con Juampi Robaldo, Félix Candelo y Fran Seglie.

Lux Mortem.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural Los Lobos, 13 entre 527 y 528, con Fluxo Fluir como invitado. Lux Mortem es una banda argentina de Groove-metal en español creada por Marcelo Castro (baterista de A.N.I.M.A.L) junto a Sebastián Hernández en voz (ex Ritual), Hernán Cotelo en bajo (ex A.N.I.M.A.L) y Ulises Lescano en guitarra (ex Insobrio). Está presentando su álbum debut, disponible en plataformas, “El mundo está en tu mente”, con 12 temas inéditos y compuestos por la banda.

Homenaje a Caetano Veloso.- Hoy a las 21 en el Teatro de Cámara de City Bell, a cargo de Belén Pérez Muñiz, quien ofrecerá lo mejor de su repertorio acompañada por su cuarteto.

Teatro

Humorisimas.- Hoy a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, nuevo show de transformismo y humor con Jonatan Sapag , Marta La Churrasquera y Nico Prada.

Complementaria.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Gabriela Pereyra con Belén Otero y elenco.

¿Estás ahí?.- Hoy a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, de Javier Daulte con dirección de Belén Spléndido.

La Facunda - Farsa Rural.- Hoy a las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Alejandro Santucci.

Yo Soy Bataclana.- Hoy a las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.

CINE

Petit Pays.- Hoy a las 15 en la Biblioteca Pública Central, 47 Nº 510, se proyectará la película francesa dirigida por Eric Barbier, basada en la novela de Gaël Faye. Gratis.

Barfly.- Hoy a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Barbet Schroder, en el marco del ciclo “7 películas que debes ver antes de morir”.

Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto.- Hoy a las 19 en el Círculo Trentino, 18 N° 276, se proyectará este filme de Elio Petri, en el marco del ciclo de Cine Italiano.

Mañana

Música

Paula Almerares y Rubén Martínez.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, ofrecerán “Les Illumination” espectáculo de canciones de Britten/Rimbaud, Piazzola/Borges, Liszt, Richard Strauss, Lehar. Leoncavallo, Cilea, Puccini y Verdi, acompañados al piano por los Mtros. Claudio Santoro y Miguel Angel Cagliani. Informes: info@lumenartis.org.

Tangos de alto vuelo con Luis Filipelli.- Mañana a las 21 en Teatro Doble T, 34 entre 27 y 28, Carmen Miranda presenta su espectáculo de tango que, además de Filipelli, contará con la presentación de Gabriela Maceira, los bailarines Andrea Guassardo y Gustavo Liciaga, y la música de Lisandro Pejkovich, Juan Páez y Pablo Giménez.

Manuel Wirzt.- Mañana a las 21 en Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Éxitos acústicos”.

Milonga Nuevos Aires.- Mañana desde las 20 en la Cámara de Peluqueros, diagonal 73 N 955, clase con Javier Rodríguez y Moira Castellano. A las 22, milonga. Organiza: Daniel Mendez y Ulises Delle Ville.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en La Vermucería, 16 y 65, melódicos y bailables.

Ciclo ritual de samba.- Mañana a las 21.30 en 9 entre 58 y 59, con Roda O Samba Pede Passagem.

Circuito Coral Platense.- Mañana a las 20 en la Iglesia Metodista, diagonal 74 N° 861 entre 3 y 4, con Grupo Coral Génesis / Gustavo Zgainer; Coral Portugués / Víctor Betinotti; Coro Voces para la Salud / Guillermo Masi; Coro Monseñor Solari / Gregorio Freitas. Gratis.

Teatro

Antihéroe off.- Mañana a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y actuación de Patricio Abadi, y dirección de Paula Marrón.

Una noche con mis chicas.- Mañana a las 23.45 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, Fabián Sigot presenta a sus personajes más divertidos (La Caro, Ines y Griselda Kamacho entre otros).

Humorisimas.- Mañana a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, nuevo show de transformismo y humor con Jonatan Sapag, Marta La Churrasquera y Nico Prada.

¿Estás ahí?.- Mañana a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, de Javier Daulte con dirección de Belén Spléndido.

Desventuras de la vida cotidiana.- Mañana a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, versión libre sobre textos de Julio Mauricio y Oscar Viale, con idea y dirección de César Palumbo.

Sociedad Platense de Stand Up.- Mañana a las 22 en Pampa y La Vía, 17 entre 70 y 71, con Checho Falco, Juan Manuel Prieto y Julián Dorati.

La Mia Bella Italia.- Mañana a las 21 en la sala A del Centro Cultural, 50 entre 6 y 7, a cargo del Ballet Contemporáneo de la Escuela de Danzas Clásicas y la Compañía Calle 46 Contemporánea Asociación Sarmiento.

Vacaman.- Mañana a las 19 en El Obrero, 13 y 71, de Diego de Miguel.

La Bestia que habita la Noche.- Mañana a las 21 en El Obrero, 13 y 71, de Diego de Miguel.

Infantiles

La princesa Rapunzel y el hechizo de la torre.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, versión libre del cuento de los Hermanos Grimm, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

CINE

A Clockwork Orange.- Mañana a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Stanley Kubrick, en el marco del ciclo “7 películas que debes ver antes de morir”.

EXPOSICIONES

Viajantes fotográficos.- Mañana a las 19 en la Sala A del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la 38º muestra colectiva de Espacio [ f ] Fotografía, coordinado por los fotógrafos platenses Fabián Scarsella y Emanuel Lucero.

Revistas infantiles: Billiken, Patoruzito y Anteojito.- Mañana a las 19 en la sala B del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada esta exposición.

CONFERENCIAS

Chamuyos y personajes dentro de Corrientes y Esmeralda.- Mañana a las 17 en la Casa del Tango, 43 entre 3 y 4, a cargo de Rodrigo Tigalo.

Domingo

Música

Imaginarios.- El domingo a las 18.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, recital de canciones de Hoffmann, Schumann, Brahms, Dvoráck, Fauré, Tosti, R. Strauss, Wieck y Guastavino, a cargo de María Rosa Hourbeigt, soprano, Susana Paladino, mezzo y Mariana Quainelle, piano. Informes: info@lumenartis.org

Cruce: Amalia Nickel + Quizás un punto.- El domingo a las 20 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Teatro

Hernán Piquín: el show debe continuar.- El domingo a las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, bajo la dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Catta). Música de Freddie.

Entre Ríos.- Mañana a las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de y por Gabriela Calcaterra, en el marco del ciclo visitante.

A contrapelo.- El domingo a las 19.30 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, con dramaturgia y dirección de Analía Aristegui, sobre las vida y obras de Frida Kahlo y Julio Cortázar.

Las promesas que el viento lleva.- El domingo a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni, y las actuaciones de Mabel Alanis, Tadeo Angheben Martin, Eugenia Arigós, Damian Grimberg, Sebastián Irazusta, Sol Mongay, Julio Traversa y Vanesa Valenti.

Tu manera particular de amar.- El domingo a las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Jesús Maury y Elvio Lezcano.

Con el cuchillo entre los dientes.- El domingo a las 18.30 en El Obrero, 13 y 71, de Diego de Miguel.

La Revoluta.- El domingo a las 20 en El Obrero, 13 y 71.

Sucursales. Drama en tres escritorios.- El domingo a las 20 en el Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, con Guillermina Gamboa Alurralde, Marcelo López Viollaz, Ana Marcos, Nicolás Soldo. Dirección: Perico Lascano. Dramaturgia: Lisandro Fernández.

Infantiles

Aladín y el genio de la lámpara.- El domingo a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer. Increíble puesta en planta de 360 grados, donde el público comparte la Plaza de Acrabat, lugar de ensueño tanto para los personajes y el espectador. La sala dos del Teatro La Nonna totalmente renovada, sirve de espacio para compartir exteriores e interiores del palacio de la princesa Jazmín, la cueva de las maravillas, la noche de vuelo, la guarida de Yaffar y la humilde casa de Aladín.

Aladdín y el hechizo de la lámpara.- El domingo a las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo del grupo teatral independiente Doble Faz, con dirección de Carla Pontini Vázquez.

CINE

When Harry met Sally.- El domingo a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Rob Reiner, en el marco del ciclo “7 películas que debes ver antes de morir”.

LITERARIAS

Mateada con versos.- El domingo a partir de las 15 en la Sociedad Braille, 12 N° 613, entre 44 y 45, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas realizará su habitual encuentro literario musical. Entrada libre y gratuita.