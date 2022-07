Cristina pidió una Argentina más justa

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a construir una Argentina “más justa, más libre y más soberana”, en un mensaje que compartió por redes sociales al conmemorarse los 206 años de la Declaración de la Independencia.

“Con el mismo coraje y el mismo amor a la Patria de los hombres y mujeres que construyeron nuestra Independencia. Por una Argentina más justa, más libre y más soberana”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

El posteo, que fue acompañado por una bandera argentina flameando, concluyó con un: “Viva La Patria”, para celebrar un nuevo aniversario de la Independencia.

El viernes, al encabezar la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, la Vicepresidenta llamó a la población a encontrarse en una autoconvocatoria para la “construcción de una Argentina en paz” y subrayó que esa tarea debe realizarse “sin rencores pero con muchas ideas”.

“Les pido a todos que tenemos que encontrar un punto en común, si no no habrá Argentina para nadie. La política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos. Sin rencores, pero con muchas ideas, con mucha esperanza de que podamos hacerlo”, apuntó Fernández.