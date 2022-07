Cómo fue la charla de Arana con sus hijos luego de ser acusado de malos tratos

Facundo Arana contó qué le dijo a sus hijos luego de que Romina Gaetani lo denunciara en los medios por malos tratos, una denuncia que se diluyó cuando ambos se juntaron a charlar. “Fue lindo mirar a los cachorros, y decirles ‘¿qué?’. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. (Con María Susini) las respondimos como padres”, aseguró Arana.

Arana también ponderó la defensa de su pareja, María Susini: “De María no me sorprende. Es una leona y un ser humano. Todo en uno”, afirmó, y dijo que “no tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi. Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros nos encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser. Ya está todo aclarado”.