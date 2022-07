Se profundizan las internas en Libertad Avanza: el diputado Marra disparó contra un estrecho colaborador de Milei

El legislador porteño Ramiro Marra apuntó contra Carlos Kikuchi, el asesor principal de Javier Milei, y se profundiza la interna dentro del espacio del economista: "Están diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto".

"Me banqué muchas, pero esta no", continuó Marra, y agregó que se padre esta entubado hace 12 días, en terapia intensiva. No es el único integrante del movimiento libertario que dispara contra Kikuchi. Hace algunas semanas, Carlos Maslatón aseguró que el asesor y la hermana de Milei, Karina, "lo están llevando a la ruina y a la humillación política y personal".

"Por las dudas, aclaro que Javier y Karina Milei están en pleno contacto conmigo y ofrecieron su ayuda para lo que necesite. No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones", señaló en Twitter líder de Bull Market. Si bien aclaró que no le interesa "hacer pública ninguna clase de interna", Marra afirmó que su aclaración tiene como objetivo cortar la viralización pública del tema.

Luego de que se viralizaran imágenes de la baja convocatoria que tuvo el acto político de Javier Milei en la localidad bonaerense de Gerli, hace un mes, se desató una interna feroz en el seno del libertarismo. Al respecto, quien se expresó con dureza fue Carlos Maslatón. El abogado y uno de sus máximos promotores de la carrera a presidente del líder de Libertad Avanza, responsabilizó por el fallido encuentro a los jefes de campaña.

En especial, a su hermana Karina Milei y Carlos Kikuchi, principal armador político del candidato. “El Eje Karina-Kikuchi, que lleva a Javier Milei a la ruina y a la humillación política y personal. Ambos sujetos están además destruyendo al movimiento liberal más importante de los últimos 100 años, expulsando militantes leales y sellando alianzas con corruptos y fascistas”, apuntó sin miramientos por Twitter el abogado y especialista en bitcoins. "Lo de Karina, como poderosa dueña del 'Movimiento', y jefa del escuadrón de fusilamiento, viene desde enero de 2022", arremetió.

Ante esta baja convocatoria, Maslatón, que se define como “puntero político” de Milei, aseguró que el crecimiento en las encuestas y las aspiraciones presidenciales del economista hoy podrían estar en riesgo por culpa de su círculo íntimo. “Hay 350 grupos de militantes pro Milei entre provincias y municipios. Se reúnen y trabajan para la victoria liberal en 2023. Desde hace 4 meses, cuando Karina Milei y Carlos Kikuchi se adueñaron de la campaña, esos grupos quedaron aislados, tirados, abandonados y así los dejarán”, escribió en redes.