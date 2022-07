Monóxido, tragedia y dudas: la historia detrás del horror de dos muertes

Sin respuesta después de golpear la puerta en varias oportunidades, finalmente decidieron ponerle fin a la tremenda incertidumbre que los invadía.

El fuerte hedor que emanaba del interior de la casa, el centenar de mensajes y llamadas sin responder y las llaves puestas desde adentro presagiaban el macabro hallazgo que estaba por acontecer.

Sin embargo, la desesperación que los embargaba los llevó a tirar tan fuerte del picaporte que lograron doblar la puerta y tener acceso a la vivienda.

Apenas lograron entrar al departamento ubicado en 58 entre 29 y 30, el olor nauseabundo que habían estado sintiendo se intensificó y se vieron obligados a retroceder.

“Era prácticamente imposible permanecer a menos de cinco metros de la puerta”, explicó a este diario Sandra Quesada, hermana de Natalia Quesada (47), la peluquera que, al igual que la enfermera Carla García (46), fue hallada sin vida en el interior de esta residencia.

Desde afuera pudieron distinguir que no había desorden y que las hornallas estaban prendidas. La casa se encontraba en un estado de total hermetismo: todas las ventanas cerradas e incluso una de ellas estaba tapiada con cartón.

Estos fueron los primeros detalles que pudieron advertir los familiares de Quesada mientras intentaban reponerse de la impresión que les causó la pestilencia.

Con toda esta información preliminar sus conjeturas se robustecieron. Luego de permanecer durante varios minutos en el exterior de la casa, finalmente Sandra tomó el coraje suficiente para ingresar y confirmar su presentimiento.

Al adentrarse por el living se topó con el cuerpo sin vida de Carla García tendido en un sillón. Luego se dirigió a la habitación de la casa y allí se encontró con un segundo cadáver.

“Era mi hermana pero se había transformado de tal modo que no la pude reconocer de forma inmediata. Por un momento pensé que no era ella. Pero al ver los anillos, la ropa y el teléfono que tenía en la cara supe que era ella”, sostuvo entre lágrimas Sandra .

Desde hacía varios días venía rondando en la cabeza de los familiares de Natalia la idea de que “algo malo le había sucedido”.

“No podía ser posible que se ausentara de este modo. De un momento a otro dejó de responder los mensajes y no supimos más de ella. Sabíamos que su teléfono había sufrido un desperfecto por lo que solía tardar en responder. Por eso el primer día que no contestó las llamadas no nos preocupamos mucho. Pero con el correr de los días fuimos viendo que faltó a varias de sus obligaciones”, dijo.

“No podíamos entender que dejara abandonados a sus tres hijos con el cuidado y dedicación que tenía con ellos”, resaltó.

Todo esto movilizó a la familia y fue así que iniciaron una campaña para averiguar dónde se podía encontrar.

En base al sondeo que hicieron entre sus amigos, familiares y allegados lograron establecer que la última comunicación que mantuvo ocurrió el día 4 de julio a la tarde.

También pudieron determinar que el miércoles por la mañana su teléfono se apagó ya que comenzó a saltar el contestador.

Para esa altura a la familia no le cabían dudas de que algo malo le había pasado a Natalia. Buscando e indagando entre sus amigos, se enteraron de que desde hacía un largo tiempo venía frecuentándose con García.

Ambas se habían conocido en la peluquería que trabajaba Quesada.

Entre cortes y charlas ambas fueron encontrando cosas en común y fue así que en cuestión de meses la relación traspasó lo estrictamente comercial y se convirtió en una entrañable amistad.

Justamente el vínculo que se generó entre ellas la llevó a Quesada a aceptar quedarse unos días en la casa de García. La enfermera, madre de un joven de 19 años, venía atravesando un duro momento por la reciente muerte de su padre y, en ese marco, estaba procurando no quedarse sola.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el 4 de julio se registró una temperatura mínima de 4 grados en La Plata.

Si bien el caso es materia de investigación, la principal hipótesis que se está analizando sugiere que el nivel tan bajo de temperatura pudo haber conducido a las amigas a “reforzar” la emanación de calor de las estufas con las flamas de las hornallas y el horno.

A raíz del prácticamente nulo nivel de ventilación que se detectó, el monóxido de carbono fue estacionándose en cada espacio de la vivienda adormeciendo lentamente tanto a Quesada como a García hasta hacerlas perder por completo la voluntad de ponerse a resguardo.

Los fuertes niveles de este material terminarían configurando luego una trágica escena que fue descubierta recién seis días después.

Si bien aún resta conocer los resultados de la autopsia, para los investigadores prácticamente no hay dudas de que ambas personas murieron a raíz de una intoxicación con monóxido de carbono.

“Ambas cuerpos presentan características similares por lo que todo apunta a que la fecha de ambos fallecimiento ocurrió de forma simultánea. No se detectaron faltantes ni desorden en el domicilio” indicó una fuente judicial.

A este dato preliminar se suma el testimonio de una mujer que se hizo presente el pasado miércoles en la casa para tomar unos mates con García. Esta persona asegura que pese a haber llamado a la puerta en reiteradas ocasiones, nadie contestó.

Sin embargo, la familia no está conforme con la teoría y en ese marco está pidiendo a la fiscalía una investigación “a fondo” ya que estiman que el deceso de ambas mujeres pudo haberse producido por otras causas.

Este caso remite de forma ineludible al hallazgo que se produjo el pasado 6 de abril en una casa de Villa Alba en donde dos hermanos fueron encontrados sin vida aparentemente tras sufrir una intoxicación con monóxido.

Al igual que en este caso, tanto el horno como las hornallas fueron encontrados emanando gas.