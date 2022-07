Una falla en diversos países dificultó el acceso a la red social Twitter

Una falla de grandes proporciones afectó hoy temporalmente el acceso a la red social Twitter, particularmente en Estados Unidos y Europa, aunque se registraron también problemas en otros países, como la Argentina, donde varios usuarios se encontraron con un mensaje de error, pero en muchos casos se restableció el servicio.



Fuentes de la empresa en la Argentina indicaron que hay caídas en algunas cuentas de varios países, sin mayores precisiones. En tanto, según la agencia AFP, el desperfecto en la red social no se conoció de inmediato y la plataforma no respondió a una solicitud de información. Sin embargo, el sitio especializado Downdetector identificó cerca de 55.000 informes de usuarios de Internet que no pueden usar la plataforma y el primero apareció alrededor de las 11.50 GMT (8.50 hora de la Argentina).

"Algunos de ustedes tienen problemas para acceder a Twitter y estamos trabajando para que vuelva a funcionar para todos. Gracias por seguir con nosotros", informó la red social a las 10.10 horas de Argentina.