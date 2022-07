La AFIP volvió a poner la lupa en las cuentas en el exterior: hay 700 casos con irregularidades

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) profundizó sus investigaciones sobre las cuentas en el exterior de los argentinos y detectó al menos 700 casos con distintas irregularidades tanto de individuos como empresas.

Por medio de un comunicado, el ente recaudador precisó que "un informe interno de la AFIP, revela que después de analizar más de 2400 casos referidos a esos períodos fiscales (2016 a 2018), las distintas áreas del organismo ya identificaron irregularidades en unos 700 casos que permitieron establecer ajustes unos 1300 millones de pesos en impuestos evadidos".

El organismo nacional dirigido por Mercedes Marcó del Pont detalló además que hay otros 1800 casos bajo investigación, a partir de la minuciosa tarea de cuentas bancarias realizada en unos 90 países que comparten en forma automática datos sobre "colocaciones bancarias extranjeras".

Se trata de un mecanismo de generación de información financiera, previstos por el G20 y la OCDE para combatir el daño que producen las llamadas "guaridas fiscales" a las arcas públicas de los países miembros, en el marco del Estándar Común de Reporte.

Los trabajos de investigación comenzaron a principios de 2020 y tomaron como universo de referencia datos de 2016 y 2017. No obstante, este año se repitió la AFIP repitió la tarea sobre colocaciones realizadas en el exterior en el año 2018.

Según consta en el informe de AFIP, para que la investigación sea posible "no sólo se trató de establecer criterios y construir los sistemas para analizar la información sino que fue necesario revitalizar y recomponer los equipos técnicos especializados en fiscalización internacional, que durante el gobierno de Mauricio Macri habían sido puestos a hibernar".

En torno a los procedimientos la AFIP identificó cuatro "grupos de riesgo": los que declaran una cuenta en el exterior pero el monto informado es inferior al que figura en la información recibida del exterior; los que no declararon colocaciones financieras en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales; los que no presentaron una declaración jurada de Bienes Personales; y los que no están inscriptos.

"La mayor parte de los casos que terminan en un ajuste de impuestos consisten en contribuyentes que habiendo presentado su declaración jurada de Bienes Personales, evitaron reportar una cuenta a su nombre en otro país", explicó el organismo recaudador.