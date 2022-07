Revuelo con Bolsonaro: comparó a Ucrania con Malvinas

SAN PABLO

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que propondrá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, una “solución” para acabar la guerra con Rusia similar al proceso que terminó con el conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas, en 1982.

Los dos líderes tendrán su primera toma de contacto desde la invasión militar rusa en territorio ucraniano, en una conversación telefónica programada para el próximo lunes.

“Sé como sería la solución del caso, pero no lo voy a adelantar. La solución del caso... ¿Cómo acabó la guerra de Argentina con el Reino Unido en 1982? Es por ahí. Lo lamentamos, la verdad son cosas que duelen, hacen daño, pero uno tiene que entender”, dijo el mandatario en una entrevista al canal CNN Brasil.

Reino Unido ostenta la soberanía de las islas Malvinas, reclamada por Argentina, desde 1833. Ambos países se enfrentaron por el archipiélago en 1982, en un conflicto bélico que empezó en abril y acabó en junio de ese año con la victoria de las fuerzas británicas.

ZELENSKI PIDIÓ LA CONVERSACIÓN

Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña y que aspirará a la reelección en los comicios del próximo octubre, afirmó que fue Zelenski el que buscó una conversación con él.

Desde el estallido de la guerra, Bolsonaro ha evitado condenar los ataques rusos en Ucrania y mantenido una posición “neutral” y de “equilibrio” ante el conflicto.

Asimismo, se ha mostrado crítico con el cerco de sanciones económicas que ha adoptado Occidente contra el Gobierno de Vladimir Putin, al que visitó en febrero pasado, en vísperas del inicio de la guerra, y con el que mantiene una relación fluida.

“Voy a hablar bastante con él (Zelenski). Es un líder y le voy a dar mi opinión. Esta guerra ha causado un trastorno no sólo en Brasil. En Brasil menos; mucho más en Europa”, matizó el jefe de Estado brasileño.

NO VA A LA REUNIÓN DEL MERCOSUR

En tanto, Bolsonaro anunció que no participará de la reunión del Mercosur prevista para la semana próxima en Paraguay, sin precisar las razones de su decisión. “Dije que no voy más. En política se puede dar marcha atrás en algunas cosas. Pero mi decisión hasta ahora es no ir al Mercosur”, expresó Bolsonaro.

Sin dar más detalles sobre los motivos que lo llevaron a cancelar su viaje a Asunción, el mandatario dejó en claro que le “gusta mucho” su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, pero “pese a su llamado” no irá a la cita, que tendrá lugar el jueves próximo en Asunción.

“Tenemos mucho en común con él. Por ejemplo, la piscicultura en el gran lago de Itaipú. Es bastante avanzado. Podemos aumentar nuestra producción pesquera en un 40 por ciento”, agregó el mandatario en el estado de Maranhao, donde estuvo para asistir a una serie de actos de las iglesias evangélicas.

Bolsonaro también anticipó algunos proyectos compartidos en la represa binacional Itaipú, una de las más grandes, junto con la de China. “Pronto pretendemos criar tilapia (grupo de peces de origen africano) en el lago de Itaipú. Buscamos cero impuestos en los alimentos para piscicultura”, agregó.

Este anuncio de Bolsonaro llegó días después de que el canciller paraguayo, Julio César Arriola, confirmara la presencia del brasileño en la reunión del Mercosur junto a otros seis presidentes de la región.