Emotiva entrega del diploma de arquitecta de una las chicas platenses del trágico viaje a Pinamar

Los familiares de Charo Álvarez, una de las chicas de La Plata que perdió la vida en el recordado accidente en la ruta cuando viajaban a Pinamar, vivieron una jornada cargada de emoción, lágrimas y recuerdos en la Facultad de Arquitectura de UNLP. Es que precisamente fueron a recibir el diploma de Charo, la joven de 26 años que ya había terminado de cursar y sólo restaba que defienda su tesis de grado.

"Rodeados de familia, amigos y compañeros de la facu de Charo, nos sentimos orgullosos de recibir su diploma de arquitecta. Te amamos Chari ❤ Un diploma celestial", escribió Pato Álvarez el papá de Charo.

En diálogo con EL DIA, Marcela Amado, la mamá de la joven detalló su emoción: "Tanto el Decano como el profesor Gustavo Páez, junto a la chica que confeccionó el título, estuvieron en contacto con nosotros durante más de un año. Es una gente divina, que hablaban con la voz quebrada junto con nosotros. Todo fue por teléfono y lograron hacer el título, que no tenía precedencia en la facultad. Quiero destacar la calidez de ellos".

Además detalló a quienes participaron de la emotiva foto: "Están los compañeros de la facultad que ayudaron a rearmar la tesis de Charito, sus amigas del colegio y de toda la vida, que es el grupo que se iba a Pinamar. También su familia y amigos nuestros".

EL MENSAJE DE CHARO

"Si me preguntaban como quería recibirme, esta era la última opción (ni siquiera era opción para ser sincera), si me preguntas hoy te respondo, no me importó el cómo, me importa con quienes! Gracias por compartir este logro como si fuera de ustedesy hacerme tan feliz", fue un mensaje que los papás de Charo encontraron tiempo después y que fue escrito, según le contaron a este diario, por la joven apenas 20 días antes de su fallecimiento.

Como se recuerda, el trágico accidente en la ruta 56 cuando iban rumbo a Pinamar un grupo de amigas murieron -además de Charo- Sofía Duró (26) y Micaela Crino Pacher (26) -tras algunos meses internada. El hecho ocurrió el pasado 21 de noviembre de 2020, luego de que el Renault Clío en el que viajaban impactara de frente con un Volkswagen Fox en el que iban otras tres personas de San Isidro.

Las jóvenes eran oriundas de La Plata y viajaban a Pinamar a pasar el fin de semana largo, donde otra amiga las esperaba en una quinta. La conductora del rodado, identificada como Sofía Duró, de 26 años, murió en el acto, al igual que Charo Álvarez Amado, de la misma edad, quien estaba en el asiento de acompañante.

Atrás viajaban tanto Micaela Crino Pacher como Florencia Barrios, de 26, que fueronr trasladadas de urgencia al Hospital Ana Rosa Gutiérrez de Madariaga. Barrios cursaba un embarazo de 33 semanas y tuvo que ser llevada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Ahí los médicos realizaron una cesárea de urgencia y constataron la pérdida del bebé a causa de las heridas que sufrió la joven en el accidente.