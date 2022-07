VIDEO. Atlético Tucumán venció a Aldosivi y se subió a la punta

Atlético Tucumán se convirtió en el nuevo líder del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer esta noche como visitante a Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 0 en partido de la octava fecha.



El único gol del encuentro, jugado en el estadio José María Minella de Mar del Plata y arbitrado por Nicolás Ramírez, fue anotado por Ramiro Ruiz Rodríguez (la figura) a los 14m de la etapa inicial.



Con la victoria, el equipo conducido por Lucas Pusineri llegó a las 16 unidades y quedó una por arriba de Newell's Old Boys, que tendrá mañana la chance de recuperar la punta ante Racing Club.



El conjunto tucumano sacó ventaja rápidamente, cuando todavía no había sucedido demasiado sobre el campo: a los 14m Ruiz Rodríguez se escapó por izquierda de la marca de Kociubinski (el VAR verificó que Milo lo habilitaba), llegó al área y definió con un remate cruzado, lejos del esfuerzo de Devecchi.



A partir de ahí, el "Decano" fue acumulando méritos no solo para justificar la diferencia, sino también para aumentarla. Ante un Aldosivi sin reacción y que exhibió con crudeza su realidad de último en la tabla, Atlético Tucumán fue superior con un fútbol prolijo y ordenado (desde el eje propuesto en el mediocampo por Carrera y Acosta) y si no aumentó el resultado fue porque le faltó precisión, contundencia y claridad en los últimos metros.



El "Tiburón" intentó reaccionar en el complemento a partir de los cambios realizados por su DT, Leandro Somoza, pero el visitante siguió ejerciendo el dominio del encuentro y, más aún, pudo aumentar la diferencia a los 9m, con un gol de Rius tras un contragolpe perfecto que condujo Ruiz Rodríguez por la izquierda.



Sin embargo el árbitro Nicolás Ramírez, a instancias del VAR, lo anuló por una mano de Acosta en el inicio de la jugada. El equipo marplatense recibió, con el fallo, una "vida extra". Y lo mismo le dio su arquero, Devecchi, que se convirtió en figura evitando otra caída de su arco ante distintas aproximaciones del "Decano" (Rius, Ruiz Rodríguez, Acosta, el "Polaco" Menéndez).



Pero Aldosivi no acompañó ni el golpe de suerte ni la actuación de su guardavallas. Salvo una buena jugada mal definida por Andrés Ríos, apenas si le vio la cara a Lampe. Y la derrota merecida no solo lo hundió en la tabla sino que lo dejó más comprometido en los promedios del descenso.



La realidad de los tucumanos es la opuesta: en su carrera por sumar para salir de la zona baja llegó a la cima. En la próxima jornada, la novena, Aldosivi visitará a Cólon de Santa Fe, el martes desde las 16.30, y Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento de Junín, el mismo día pero a partir de las 19.