¡Ahora si! Una participante tuvo revancha en la Voz Argentina y fue elegida por el jurado

La fe es lo último que se pierde. Y sino, habría que preguntárselo a Camila Matarazzo, que este jueves participó de la edición de "audiciones a ciegas" en la Voz Argentina y obtuvo el "Si" de Soledad Pastorutti, que en los últimos segundos de la canción, apretó su botón, giró y la eligió para su equipo.

El caso de la joven de Villa Ballester, no es tan habitué en este certamen. Es que fue una de las pocas que animó a volver, luego de ser rechazada en la edición anterior del 2021, que lo tuvo a Francisco Benítez como el gran ganador. “Mi experiencia en La Voz 2021 fue cortita, pero estuvo buenísimo. Por eso es que volví también”, remarcó.

“Estamos orgullosos porque Camila lo intenta nuevamente y eso tiene mucho valor. Haberse sobrepuesto a un momento en el que no le fue bien e intentarlo nuevamente", dijo su madre en diálogo con Marley, conductor del programa.

Camila Matarazzo se presentó en el escenario e interpretó "Llorar" de Jesse & Joy. Cuando tal vez se presumía que la chance se volvía a desvanecerse, apareció el botón mágico de la "Sole" para darle la oportunidad de poder continuar y poder perfeccionar sus errores y tener la experiencia de vivir una batalla. “Te voy a decir la verdad, al principio me costó conectar porque estabas fuera de tempo, incluso de tono”, le dijo el único jurado que se dio vuelta ante su interpretación.

“Para eso vine, yo quería poder cantar y mostrarles lo que me gusta hacer. Y bueno, si se daba vuelta alguno, buenísimo, y si no, al menos me escucharon y eso es lo importante”, cerró Camila.