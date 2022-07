Cinthia Fernández: "Necesito la guita y muestro la cola, pero no tengo sexo con nadie"

Cierto es que, en los últimos meses muchas famosas decidieron unirse a diferentes plataformas con contenido para adultos.

Así, Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero fueron unas de las pioneras. Más tarde se sumaron entre otras Adabel Guerrero, Celeste Muriega, Barby Silenzi, Fernánda Vives y, por último, Ivana Nadal. Y, ya en el mes de febrero, Cinthia Fernández había hablado de las enormes cifras que se manejaban en este rubro. “Los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión, yo estoy negociando, a mí me ofrecieron muy buena plata”.

Lo cierto es que, finalmente, la ex de Matías Defederico aceptó la oferta de DivasPlay. “No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena”, se sinceró Cinthia. "Me sirve la guita. Para mí es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”.

Para finalizar, Fernández se encargó de señalar cuáles son sus límites. “Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie”, dijo. Sin embargo, la panelista remarcó que no es un trabajo de su agrado. “Yo dije toda mi vida que me arrepentía de mostrar la cola porque se lo iba a tener que explicar a mis hijas, pero la realidad es que necesito la guita. Lo quiero hacer porque me sirve la guita. No sé por cuanto tiempo lo voy a hacer. Si mañana se lo tengo que explicar a mis hijas les voy a decir: ‘Porque necesitaba la guita’”, indicó.