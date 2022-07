VIDEO. Motos a toda velocidad sobre Plaza Azcuénaga: “Es la ley de la selva”, denuncian vecinos

Las conductas inapropiadas en material vial en La Plata son de lo más variopinto. Esta vez, los reclamos no son por el estacionamiento indebido o por los excesos de velocidad en la calle, sino por el uso de la plaza Azcuénaga, de 19 y 44, que según los vecinos se ha convertido en una pista de motos.

De acuerdo a lo manifestado, se hizo recurrente que muchos motociclistas en vez de bordear el espacio verde a través de la calzada vehicular, acorten camino pasando con sus motos por el medio de la plaza poniendo peligro a los peatones.

Además, le apuntaron a los motociclistas de deliveries por ser los que más comenten este tipo de infracción.

"Esto es recurrente. Pasa siempre y para dejarlo registrado filmé a un repartidor, al cual vemos acelerar la moto como si nada sobre la plaza. Es un peligro, sobre todo para la gente mayor. La verdad que esto es la ley de la selva", consignó un vecino indignado por esa situación.

Otra vecina afirmó que "la Plaza Azcuénaga es tierra de nadie, no sabés por donde tenés que ir como peatón. La gente va con los chicos y pasan como vienen por la diagonal 73, a 60 kilómetros por hora".

"Como automovilista me desayuno que en toda la curva de la plaza no se puede estacionar. Pero pusieron un contenedor y se estaciona detrás y adelante de ese recipiente de basura. Es una cosa que no se puede creer, es un desastre", indicó.