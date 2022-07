VIDEO.- Nina Ventre, la artista platense autogestiva, guerra y empoderada

Con una carrera prometedora y un futuro lleno de proyectos, Nina Ventre pone todo de sí para crecer en la música. Platense, recién salida de la secundaria y con tan solo 19 años se ocupa al cien por ciento de su pasión para estar en cada detalle.

El pasado 9 de julio, el artista Lit Killah llegó a La Plata para presentarse en el Estadio Atenas, colmado de fanáticos que esperaban ver al artista. Nina Ventre fue elegida como la telonera y recuerda esa gran noche como algo inolvidable.

Pese a los nervios, por ser la primera vez que se presentaba ante tanta gente, con tan solo veinte días de ensayos, salió y lo dio todo. Así fue que al llegar a su casa y abrir las redes sociales no pudo hacer más que pasarse toda la madrugada respondiendo los mensajes de amor y buena onda que recibió.

La cantante platense forjó su carrera desde muy chica con clases de ballet y música. Cuando tenía ocho años reunía a toda su familia para darles un show completo y dos años después tuvo la suerte de poder presentarse en un evento de fin de año para la Facultad de Odontología (UNLP) frente a 200 personas.

“Ahí fue cuando decidí que quería seguir con esto”, recordó. Su familia, en especial sus padres, siempre la acompañan y hacen todo lo posible para apoyarla, animarla y ayudarla en cada reunión de producción.

Su padre fue el primero que dijo “si te queres dedicar a esto, tenes que estudiar”. A partir de allí comenzó a tomar clases de baile, canto y piano. Durante el año pasado su rutina era ir al colegio y todos los días tenía clases después de hora pero este año enfocó su atención en baile y canto “que es donde siento que necesito continuar perfeccionarme”.

Referentes e inspiración

Con 19 años no alcanzó a vivir en carne propia el auge de Michael Jackson, quien falleció cuando tenía tres años, pero eso no le impidió ubicarlo como su máximo referente: “Es todo para mí”. En la lista siguen Celine Dion, Whitney Houston, Britney Spears y Christina Aguilera.

Si debe elegir un género musical, no duda en optar por el pop pero también encuentra inspiración al escribir en el trap y el reggaeton. En este último, aseguró, se centra en Ozuna, uno de sus favoritos.

“Me adapto bastante al reggaeton cuando tengo que componer, me sale mucho más fácil”, contó. A nivel local, Tini Stoessel y María Becerra marcan su camino a seguir. Sin embargo, aclaró que tiene varias baladas listas para salir al mundo.

Hasta el momento, en lo que va del año lanzó tres canciones con todo el power y hay una decena más en camino a estrenarse. Lo que espera para el futuro es poder “seguir metiéndole a full mucha música, mucho trabajo, transmitirle mi pasión a la gente y llegar a la mayor cantidad posible”.

Con sus jóvenes 19 años, Nina Ventre confesó: “Nunca tuve novio, nunca me rompieron el corazón”. Por eso, elige enfocar sus canciones desde el empoderamiento femenino: “A mi nadie me va a romper el corazón y desde ahí quiero que las mujeres se empoderen”.

Porque sabe que lo que cuesta vale y porque le gusta superarse, la artista de 19 años ensaya todos los días en su casa, se reparte el tiempo con las grabaciones en estudio, planea sus videoclips y los protagoniza. El proceso para crear es tener la canción lista, escucharla y ver qué le transmite.

Desde ese punto comienza la etapa de producción, de la que ella se encarga exclusivamente. Junto a la coreógrafa y su productor están en cada detalle para que todo salga como ella se lo imaginó.

La pandemia le impidió realizar shows en vivo, por lo que el 2021 “me la pasé produciendo música para este año salir con todo”. Con tres canciones nuevas y el show del 9 de julio en Atenas, espera poder avanzar en lo que ama: “Estamos viendo todas las nuevas propuestas y se vienen muchas cosas”.

Las redes sociales

Nina no niega que le encanta estar atenta a los comentarios en las redes sociales, responder mensajes y demostrarle a sus seguidores que realmente es importante que les guste su arte. Ante los comentarios negativos evita tomarlo como algo personal: “Cada uno habla desde su punto de vista y trato de mandarle amor a esa persona”,

A una pregunta directa, una respuesta directa. Si la consulta es “¿sos feliz?”, ella no duda en contestar: “Si. Este año me di cuenta que lo soy porque me dedico a lo que me gusta y estoy tranquila. Tengo control mental, sé cuando tengo que estar a full, cuando me puedo relajar y eso me hace feliz”.