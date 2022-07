El nuevo "negocio" de Guido Süller: cobra 8 mil pesos para cenar pollo con papas en su casa

Guido Süller contó el nuevo "negocio" que implementó en plena crisis económica del país, ya que decidió hacer cenas privadas con la gente. Por un valor de 8 mil pesos por "cabeza", el mediático invita a comer a las personas pollo con papas y panqueques.

Ante esto, el propio protagonista detalló que agotó las reservas pese a las feroces críticas que recibió en las redes sociales por el elevado costo por comensal. "La finalidad no ganar plata, porque de hecho voy a pérdida con todo lo que invertí. Organizar cenas para 15 personas no es fácil. Todos lo recomiendan porque no es solo sentarse y comer", señaló.

Además agregó que es la primera vez que se hace algo así en Argentina y que es una experiencia inigualable: "Creo que no tiene precio, porque forman parte de mi vida durante unas horas y eso es una cosa única", le señaló a TN Show.

Por otro lado detalló que la experiencia dura tres horas y que entretiene a los comensales junto a otro actor, en su mansión: "Les cocino, les bailo y canto. Quedo muerto de cansancio, pero feliz de mi entrega total. De precios no hablo porque esto no tiene precio justamente, los que vienen me dicen que es barato. Siempre voy a ser criticado porque soy el que se anima. La experiencia es tan buena que tengo todo agotado hasta septiembre". Además señaló que hasta ofrece una opción veggie, para los que no comen carne.