María Becerra cruzó a Leo García por sus críticas a Tini Stoessel: "No la escuches más"

Leo García destrozó días atrás a Tini Stoessel, a la cuál criticó por su vida privada y también por las canciones que hace: "Que le pediste a papá para que te compre el disco, put.", destacó en un video.

Al ser consultada en Santiago del Estero sobre el tema, María Becerra defendió a su amiga y colega de los agravios: "Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas. Es taletontísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido".

Y agregó: "Yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él (Leo García) le molesta, que habla de despecho, que no la escuche".