Amigarse con el triunfo

La derrota del pasado fin de semana como visitante de Tigre complicó la actualidad de Estudiantes, y la de su técnico, más allá de la ilusión generada a partir de su clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por lo referido, el partido que sostendrá hoy de local contra Barracas Central, en el marco de la novena fecha de la Liga Profesional, llega con una carga muy grande.

El partido, que comenzará a las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, será televisado por la señal TNT Sports y tendrá como juez central a Pablo Echevarría, quien será secundado por Ezequiel Ezequiel Brailovsky y Rubén Bustos como asistentes, Sebastián Martínez en calidad de cuarto árbitro, más Ariel Penel y Pablo González desde los controles del VAR, que desde el predio de la AFA, en Ezeiza, donde se encuentra instalado, está siendo protagonista central del fútbol argentino desde su implementación.

Tanto el Pincha como el Guapo llegan a esta nueva escala luego de campañas similares, porque han ganado dos partidos, empatados otros dos y perdido los cuatro restantes, aunque más allá del traspié sufrido en la fecha anterior, como local de Argentinos, en cancha de All Boys, en Floresta, Barracas pisará hoy el terreno de juego sobre la avenida 1 más liberado.

En las anteriores visitas, el conjunto dirigido por Alfredo Jesús Berti le ganó a Talleres, en Córdoba, e igualó con Banfield y Tigre.

Para esta noche el Pincha tendrá otra vez a Ricardo Zielinski como entrenador (se recuperó de un cuadro de Covid), el regreso de Leonardo Godoy como lateral por derecha y las presencias desde el primer minuto de Pablo Piatti y Benjamín Rollheiser por primera vez en el semestre.

Zielinski sabe que su equipo debe ganar para recuperar terreno en la tabla acumulada y por eso pone en cancha a lo mejor, más allá de tener a dos de sus centrales (Rogel y Noguera) lesionados. Hoy se parará en defensa el paraguayo Jorge Morel y no Jorge Rodríguez, de muy mal partido en Victoria en esa posición.

Los antecedentes de Estudiantes dan cuenta de una derrota ante Newell’s y un empate contra Central Córdoba en sus últimas dos presentaciones de local, aunque el bajón futbolístico incluye tres caídas en forma sucesivas saliendo de la ciudad: Independiente, Arsenal y Tigre.

Será la primera vez que Estudiantes y Barracas midan fuerzas en La Plata, porque nunca antes se cruzaron durante el profesionalismo. Jugaron, en cambio, por la anterior Copa de la Liga, en Parque de los Patricios, cancha de Huracán, con goleada 6-1 de los albirrojos.

De todos modos, el presente es diferente para Estudiantes, porque en forma inesperada, después de una campaña muy sólida desde que Ricardo Zielinski asumió en la conducción técnica se desmoronó en la presente Liga Profesional, certamen en el cual los resultados taparon un bajón futbolístico que desde la cuarta fecha, en Avellaneda, se hizo imposible de maquillar.

Para colmo de males, el fin de semana pasado, en Victoria, el Pincha debió presentarse frente a Tigre con bajas que determinaron una serie de movimientos en la conformación que le restaron nivel en todas las líneas, ya que su técnico debió reorganizar la defensa por las lesiones de Fabián Noguera y Agustín Rogel, incluso bajando un jugador clave en la línea de medios, como Jorge Rodríguez, sin poder contar tampoco con Mauro Boselli, también en proceso de recuperación por un desgarro.

Zielinski hizo lo posible por sostener el protagonismo en todos los frentes, aunque la derrota sufrida ante Belgrano de Córdoba, por la Copa Argentina, en Santa Fe, le hizo ver, y reconocer, que estaba al mando de un equipo “cansado” por la extensa serie de partidos que ha venido protagonizando desde febrero, cuando empezó a transitar la etapa previa a la de grupos, en la Copa Libertadores.

Justamente cuando el técnico consideraba la posibilidad de una “rotación” para refrescar al equipo se le cayeron jugadores que son piezas fundamentales en su estructura, en medio de una semana en la cual cayó víctima del coronavirus.

Como en el fútbol las excusas no son muy aceptadas, el 2-1 lamentado frente a Tigre desembocó en las primeras críticas para Zielinski, quien inmerso en una “semana corta”, y a la distancia, mientras recuperaba su salud alejado del plantel, tuvo que diagramar este cruce con Barracas, en el cual evidentemente no puede fallar, porque de no retomar el camino del éxito, su imagen quedaría más debilitada.

En este contexto, siempre los jugadores que están afuera, esperando en el banco de los suplentes, son elegidos como “salvadores” y por eso Pablo Piatti y Benjamín Rollheiser serán las dos esperanzas a las que aferrará el entrenador albirrojo.