Creció la polémica: Cinthia Fernández celebró la posibilidad de que Rodrigo de Paul no pueda ir al Mundial

Ahora, en la cuenta regresiva del Mundial de Qatar, mucho se habló respecto a si Rodrigo de Paul podría viajar o no, dado que tiene causas judiciales con su ex pareja, Camila Homs.

Así, en las últimas horas Cinthia Fernández (que con su ex mantiene un conflicto similar al del futbolista con la madre de sus hijos), confesó “Qué bien que no lo dejen ir al Mundial si no llega a cumplir con la cuota alimentaria. Qué bien que pasen estas cosas”, dejó ver en sus redes.

Recordemos que, los rumores de que podría peligrar su viaje a Qatar surgieron cuando Chiqui Tapia comentó cómo los conflictos con Homs afectarían al deportista de 28 años: “Creo que están iniciando el divorcio. Hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que le corresponde, falta, y en el marco de lo que falte, no creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que le corresponde”. Y más tarde señalo: “Para ir Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento FIFA”.

Por su parte, Mariana Gallego, abogada de Rodrigo de Paul, aclaró: “Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe”. En este punto, explicó que fue el propio De Paul el que inició la fijación de cuota alimentaria el mismo día que se cerró la mediación.

Finalmente, luego de que trascendiera la posibilidad de que no fuera al mundial, Homs, con quien estuvo once años en pareja y tiene dos hijos en común, habló: “Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos. Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”.