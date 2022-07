Polémicas declaraciones de Gerardo Romano: "Sin inflación no hay crecimiento"

Gerardo Romano aseguró que “sin inflación no hay crecimiento” y provocó duras críticas en las redes. El actor visitó programas televisivos de contenido político.

"Hay fantasmas que se agitan, como el fantasma de la inflación, la feroz interna del kirchnerismo y los niveles de inseguridad. Más o menos son esos, pero ahora aparece el dólar como protagonista del día absoluto", comenzó diciendo el actor, que brilló con su interpretación de Antín en El Marginal.

Así, Romano no se olvidó de ninguno. "La Argentina ha vivido desde el 'rodrigazo' hasta la hiperinflación con Alfonsín. Hemos vivido inflaciones que rondaban el 100% y llegó al 300% o al 400%. Ahora estamos en el 60% o 70%, Macri dejó el 53%, ahora estamos 15 puntos arriba", continuó Gerardo.

Y luego señaló que "La inflación no es solamente un problema de Argentina sino mundial. ¿Como se va a conseguir inversión industrial? No financiación, no inversión en especulación financiera. Capaz el señor que es economista sabe...", dijo refiriéndose a Milei. Y tras comparar la situación inflacionaria en otros países, Romano afirmó: "Sin inflación no hay crecimiento. Medida o controlada, no sé si es el 5% o el 6% no sé cual será para el modelo económico argentino".

Para finalizar, Gerardo romano confesó: "Yo pago impuestos, pago el 35% de ganancias y bienes personales y este Gobierno me rompió el culo con bienes personales porque lo llevó al doble de alícuota".