Las movimientos sociales y piqueteros, toman distancia de Grabois sobre reclamo por el Salario Básico Universal

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del espacio "Frente Patria Grande", Juan Grabois, parece haber quedado solo en su impulso por el pedido del Sueldo Básico Universal (SBU), para que el Gobierno lleve adelante su implementación.

Todo parece indicar que los principales movimientos sociales, como el Evita y Somos Barrios de Pie, la Unidad Piquetera, liderada por el Polo Obrero, no estarían en la misma línea que Grabois.

La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de los denominados “Cayetanos”, planean una movilización masiva en favor del jefe de Estado el 7 de agosto. Son un tridente de organizaciones sociales que desde el comienzo del mandato de Alberto Fernández han apoyado su gestión, integrado por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

“Si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y cálmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”, había declarado el líder de MTE.

El eco de sus declaraciones y las respuestas no tardaron en llegar. Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita y funcionario del ministerio de Desarrollo Social, afirmó que "no es momento de dar la discusión por el Salario Universal". "Lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses", sumó.

Por su parte, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local, manifestó en una entrevista: "Hay que fortalecer al Gobierno. Hay que dar muestras de unidad. Estamos convencidos que el Frente de Todos va a encaminar esta situación”.

Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), también habló en consonancia con los demás . “Nosotros, como UTEP, no nos sumamos a los cortes en reclamos al SBU. Solamente nos sumamos a actividades definidas en la Comisión Directiva y en el Secretariado de la UTEP". Por último, Onorato dejó en claro: "Hasta acá no se ha tratado la propuesta de Grabois. Nuestra gran prioridad es el 7 de agosto".