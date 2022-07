El dólar blue desbocado complica el frágil equilibrio de la macroeconomía

El dólar blue inició una escalada furiosa hace 45 día, pero que tuvo esta semana su salto más fuerte, avanzando en promedio 50 pesos para cerrar en $341 en nuestra Región y a $338 en CABA, en un contexto de altísima incertidumbre económica que se traslada al mercado cambiario y que, como fichas de dominó, va golpeando uno por uno a todos los agentes económicos y complicando la macro cada vez más.

En el medio, y vía Twitter, el exministro de Economía Martín Guzmán dio el portazo vía Twitter y se fue del cargo ante una sucesión de errores no forzados, “fuego amigo” y una inflación y devaluación de la moneda que, lejos de amainar, tomó impulso y no frena.

Reemplazado en pocas horas por la bonaerense Silvina Batakis, los primeros golpes de timón de “la Griega” no tuvieron respuestas positivas en el mercado. Al contrario, ahí se desbocó el dólar blue y detrás de eso empezaron las remarcaciones, el desabastecimiento incipiente y el nerviosismo financiero tomó anabólicos para despacharse con una furibunda suba del paralelo.

Tengamos en cuenta que hoy el dólar sigue ganando terreno frente al resto de las monedas del mundo. Los precios alcanzan picos históricos y por eso los especialistas advierten para el segundo semestre del año aún más turbulencias en la economía argentina.

El dólar blue cerró la semana cotizando a $338 en la city porteña para la venta y un dólar oficial que en el Banco nación cotizó en $136, para marcar una brecha de 148,53 por ciento.

La suba del dólar significa una depreciación del peso argentino respecto de la divisa estadounidense, es decir, los ahorristas prefieren utilizar y ahorrar en otra moneda y, como consecuencia, el peso se devalúa y el dólar libre aumenta.

Frente a este panorama, América Latina fue una de las regiones que más afectada se vio respecto de la suba del dólar. Argentina, Chile y Colombia encabezan la lista de los países cuyas divisas han perdido más valor a lo largo de este año.

Argentina se ubica en el primer lugar del ranking de las monedas que más se devaluaron en el mundo entero, con una caída del 21% en los últimos meses. Chile ocupa el segundo lugar con una caída del 12,3% y Colombia, en el tercer lugar, con una depreciación del 6,3%, según BBC Mundo.

La depreciación de una moneda provoca múltiples efectos sobre la economía de un país, empezando por la fuerte suba de los productos importados y la inflación. Como consecuencia de esto, se encarece el pago de las deudas en dólares.

Hoy un peso equivale a menos de un centavo de dólar oficial y contra el dólar blue ni siquiera llega a medio centavo.

CÓMO SIGUE ESTA HISTORIA

Para la economista Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, “El dólar es el termómetro de lo que está pasando en el país. Estamos conviviendo con una fuerte presión inflacionaria, problemas fiscales y con la poca capacidad que tiene el Banco Central de comprar reservas. Hay una presión inflacionaria muy importante. La inflación de junio estuvo en línea con lo esperado, salió en 5,3%, pero hay una presión muy fuerte sobre los precios hacia julio y la inflación a nivel mensual podría estar este mes rondando entre el 7% y el 8%”.

“Cuando se habla de desdoblamiento cambiario, hoy se refieren a un dólar “oficial” para los turistas. El normal funcionamiento de la economía de un país demanda dólares. En Argentina, entran dólares por el sector exportador, pero se van para pagar la energía. Lo que vemos es que la brecha cambiaria está muy alta -la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue- y presiona las expectativas de devaluación”, agregó.

“Hay un aumento de la tasa de devaluación mensual del dólar oficial respecto al año pasado. Hoy la devaluación mensual ronda el 5% y la inflación estaría en el 7%, mientras que el año pasado la devaluación mensual estaba en 1% y la inflación en 4%. Sin embargo, creemos que el Gobierno va a atrasar lo más posible el salto cambiario, pero el aumento del crawling peg es un hecho”, describió la economista.

Por su parte, María Castiglioni, directora de la consultora C&T Asesores Económicos, señaló que el motivo que hizo que el dólar se dispare “es la aceleración del proceso que refleja la incertidumbre y las expectativas que se deterioraron, y la contracara es la huida al dólar porque la gente se quiere proteger. Y opinó que las medidas de tarjetas de crédito y cepo a las importaciones “son solo parches y generan más temor por el cambio de reglas y aceleran el proceso de crisis”.

Para Ignacio Morales, Analista de Negocios Financieros de Wise Capital, “Los dólares paralelos están muy relacionados con el tipo de cambio que resulta entre los pasivos del BCRA y las reservas. Hoy la diferencia entre éste y el CCL es de un 22%, por lo que según ésta métrica, en este nivel los paralelos empezarían a estar sobrevaluados. Aunque no significa que no vayan a seguir subiendo, por ejemplo, en octubre de 2020 la brecha llegó a ser del 50%”.

“La brecha entre los dólares paralelos y el mayorista es de alrededor del 160%, el máximo desde que se volvió a aplicar el cepo. Una brecha tan alta es dañina para la economía porque alienta maniobras como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, y se soluciona de alguna de estas tres formas: con una fuerte baja de los dólares paralelos, o con una devaluación del mayorista, o ambas”, sostuvo.

“El Gobierno no sólo no quiere devaluar sino que dice que el tipo de cambio real ‘está donde tiene que estar’. Esto es erróneo. No sólo estamos con un atraso cada vez más importante, sino que por el temor de una recesión en los Estados Unidos, los precios de las materias primas están cayendo fuerte. Sin embargo, se va a ver forzado a aumentar el ritmo devaluatorio porque el BCRA lleva vendidos U$S931 millones en lo que va del mes por los pagos de importación de energía y la demora en la venta de granos por parte de productores, y el Gobierno necesita acumular reservas y cumplir con el FMI, además de que una devaluación del oficial bajaría la brecha”, agregó el analista.