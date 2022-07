El índice “alto guiso” subió 7.200% en 11 años

En agosto se cumplen 11 años del video que irrumpió en las redes y luego se hizo viral. Se trata de un hincha que al llegar a la cancha compró una hamburguesa y se quejó de los precios. Fue apodado como “alto guiso”. Fue en 2011, en la previa de un partido que iban a disputar por el torneo local, San Lorenzo, frente a Lanús.

"Venía del baile y como no había comido nada en todo el día me fui a comprar algo; cuando me dicen que salía 15 pesos me pareció muy caro, justo vi la cámara y dije 'me voy a quejar'", había manifestado Ezequiel, el hincha que recorrió varios canales de televisión con su declaración.

A su vez, al simpatizante de Lanús le pidieron fotos, y hasta se animó a dar su receta de un "alto guiso" en aquel 2011: "Arroz o fideos, carne o pollo ("yo lo hago más con pollo", aclaró), morrón, cebolla, papa, calabaza y zanahoria".

En medio de una acelerada inflación que vuelve a golpear una vez más a la economía argentina, una cuenta de Twitter actualizó los precios que demandaría hoy hacer el manjar del hincha de Lanús. ¿Cuánto sale hoy hacer un “alto guiso”?

“¡15 pesos sale un Paty acá! ¡Con $ 15 pesos me hago alto guiso!”, apuntaba años atrás el simpatizante del club del sur del conurbano bonaerense al dar cuenta de la devaluación del peso. Hoy el muchacho debe pagar 7200% más para hacerse su guiso casero.

Los datos oficiales del INDEC señalan que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 5,3% mensual en junio de 2022 y acumuló en los primeros seis meses del año, una variación de 36,2%.

En 2011, según el video que se volvió viral, el hincha de Lanús se hacía un “alto guiso” con $15, fecha en la cuál, el dólar cotizaba a $ 4,40.

Once años más tarde, con el dólar a $338 y una elevada inflación, para hacer el tradicional plato de invierno se necesitan unos $1.080. Las cifras aumentaron y los $ 15 del 2011, hoy por hoy, cubren solo el 1,6% del “alto guiso” del 2022.