Matemática: le apuntan a la formación docente y proponen cambios en la enseñanza

La abuela se horroriza porque el nieto está en el 5º grado de una Primaria platense y todavía no le han enseñado fracciones, algo que, recuerda ella, 60 años atrás se aprendía en 3º. Pero al otro día se sorprende cuando el niño le cuenta que esta vez sí la maestra le ha explicado que un medio más un medio da uno y hasta lo felicita, se entusiasma y entonces lo desafía con otro cálculo, que le diga cuánto es un tercio más un tercio y el nene acepta que no sabe, que no tiene herramientas para responder “dos tercios” porque “a mí nadie me explicó esa cuenta, abuela. No lo sé”.

Con esa anécdota que, lamenta, “es para llorar” la mujer quiere ilustrar la realidad de un sistema educativo que “está muy mal” y apunta por ello a los institutos de formación docente: “Hay que volver a enseñarles a los profesores, hay que prepararlos para que dejen de repetir recetas que los alumnos no entienden”, sentencia la abuela que se llama María Inés Baragatti, está a punto de cumplir 74 años y a lo largo de cuatro décadas se desempenó como profesora de Matemática en la Universidad de Quilmes y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a la que cada tanto regresa para dar una de sus esperadas clases magistrales, que luego se suben a las redes sociales. En YouTube, uno de sus videos tiene más de un millón de visitas. Allí, por ejemplo, se la ve explicando números complejos de una manera sencilla (al estilo de la anécdota con la que empezó esta nota) “para que entienda el vecino, el hermano o cualquiera”. Y resulta toda una rareza: que una materia a la que la mayoría le esquiva de pronto despierte el interés de millones.

O quizá no: “Lo que pasa es que yo no doy recetas, no enseño de memoria. Soy una maestra de las de antes que se pregunta el porqué de todo y trata de explicarle a los chicos por qué algo es de una determinada manera y no de otra”, dice Baragatti a EL DIA e insiste en que “si los docentes fueran buenos y dejaran de repetir de memoria lo que les han enseñado a ellos a todos les encantarían las matemáticas”.

Tal vez entonces la asignatura dejaría de ser esa que la mayoría rechaza y en la que, según datos de las pruebas Aprender (realizadas en 2019), 7 de cada 10 estudiantes del secundario no saben lo básico. Algo que, como viene publicando este diario, después redunda en bajos rendimientos en la Universidad: facultades como Medicina, Ingeniería y Exactas, en las que tener un buen desempeño en Matemática resulta clave, arrojaron días atrás cifras alarmantes de aplazos.

UN SALTO BRUSCO

“Las circunstancias son complicadísimas; más, tras la pandemia”, reconocen en ámbitos académicos y apuntan además a la falta de premios y a poner malas notas cuando corresponde. Pero también piden reparar en las condiciones socieconómicas de cada alumno y en la escuela de la que egresan: “Una cosa es si vienen del Nacional, de una escuela privada, estatal o incluso una técnica”, aclaran.

Mientras, Rossana Di Domenicantonio, profesora titular de Matemática para Ingeniería (Mate Pi), primera materia del plan de estudios, lo dice con todas las letras: “Particularmente los docentes del primer año estamos muy preocupados y nos da mucho trabajo que los alumnos no lleguen con hábitos de estudio. Además, los adolescentes demandan mucho la instantaneidad y en nuestras materias hay temas que llevan tiempo de maduración. Más aún cuando hay falta de comprensión de textos y poco hábito de ejercitación matemática”.

La profesora coincide con el diagnóstico de Baragatti al admitir que “lo que falta es un aprendizaje más significativo y situado, que los alumnos entiendan para qué estudian, en qué contexto van a utilizar las herramientas aprendidas y que la enseñanza no sea repetitiva ni memorística. Este es un proceso que se ha ido perdiendo y está costando mucho remontarlo”. Por eso, refuerza Di Domenicantonio, “es demasiado lo que hay por hacer y revertir. No solo en los colegios sino en las familias, apoyando y fomentando el estudio de sus hijos”.

Tras ese diagnóstico, en Ingeniería aceptan que impera achicar la brecha entre el Secundario y la Universidad. Por eso hace tiempo que promueven instancias de articulación con charlas en los colegios o iniciativas como el “Festival Mate Pi” (que el 5 de agosto tendrá su segunda edición) con stands y desafíos matemáticos especialmente pensados para acercar la asignatura a estudiantes del secundario. También la Secretaría de Articulación Educativa, a cargo de Di Domenicantonio, dictó este año un taller a docentes de matemática del Secundario y en el mismo sentido dará un curso de formación en septiembre.

La preparación previa antes de ingresar a carreras como las que se dictan en 1 y 47 es algo sobre lo que machaca Matías Fluxa, que está a un paso de recibirse de Ingeniero Eléctrico y “entrena” alumnos para competir en las olimpíadas de Matemática: “Es muy brusco el salto de la escuela a la Universidad”, sostiene y agrega que incluso él, dando clases, se ha encontrado con chicos de 6º año que no sabían multiplicar porque “esta es una materia que necesita de bases fuertes para seguir avanzando y si esas bases no se han consolidado es muy difícil retomarla en los últimos años del colegio o en el primer año de la Facultad”.

ATENDER A LA PRIMARIA

Para Marcos Carballido, que enseña materias del área de Exactas en escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad, el problema arranca en la infancia, “una etapa crítica que tendría que ser la más cuidada en educación” y “sin embargo, en Primaria tenemos los docentes con los salarios más bajos y la imposición vertical de un modelo global para la enseñanza de la lectoescritura que ha demostrado un rotundo fracaso en la práctica. Muchos chicos ingresan al secundario sin estar alfabetizados”, alerta. Y que eso “puede condicionar el resto de la ‘vida académica’ del estudiante”, por lo que “resulta realmente difícil en este punto negar que la estrategia de enseñanza es inadecuada: seis años de escolarización son más que suficientes para lograr la alfabetización”.

Al respecto, las pruebas Aprender realizadas el año pasado entre los alumnos de sexto grado del nivel primario mostraron una fuerte caída en lengua: un 44% presentaba serias dificultades para comprender un texto, cuando en 2018 el desempeño básico o por debajo del básico alcanzaba al 24,7% de los adolescentes. Y en matemática, en cuatro años se pasó de un 42,6% al 45,2% en niveles básicos.

Pero Carballido niega que todas las causas de los bajos niveles estén ligadas a la formación docente y apunta como “determinantes” al contexto social utilitarista (para qué me sirve esta materia o este título), a la “crisis de responsabilidad” (quién tiene la culpa) y a las situaciones de vulnerabilidad afectiva o socioeconómica. Sin dejar de lado la pandemia que, asume, ha tenido “un efecto negativo y regresivo en el desempeño académico” y que “hay que aceptar que es un tiempo difícil” y que “no es posible recuperar lo perdido”. Aún con las dificultades del caso, este docente cree que, “adaptando las prácticas y contenidos a cada realidad, es posible lograr buenos resultados”.

“Los profesores tienen que dejar de repetir recetas que los alumnos no entienden”

Por su parte, Yerimen Arias, profesor en la facultad de Exactas de la UNLP, donde hace años coordina un taller destinado a estudiantes de primaria y secundaria que compiten en las olimpíadas de Matemática, sostiene que el problema es que “se sigue formando al docente para que enseñe al alumno del siglo XX, mientras el alumno actual tiene una cabeza completamente distinta a la de hace 20 o 30 años atrás”.

Y es que cada vez más los chicos están sobreexpuestos a las pantallas, redes sociales y tecnología por doquier al alcance de la mano. “Los desafíos han cambiado y las estrategias tienen que ser renovadas -retoma Arias y agrega:- En las aulas muchas veces se percibe a la tecnología como un enemigo y se plantea una ‘falsa disputa’ donde el aula muchas veces sale perdiendo. Lo cierto es que ambas pueden convivir e incluso potenciarse para despertar el interés de los chicos”.

COMO ANDAR EN BICI

Arias es otro de los que detecta una enorme brecha de un nivel a otro para luego advertir que “la matemática de la Primaria tiene que apuntar a ser completamente comprendida y permanecer en nuestra mente a través de los años, como nos ocurre al aprender a andar en bici: lo hacemos a los 10 años y después, aunque pase mucho tiempo sin hacerlo, no nos olvidamos. Eso debería suceder con la comprensión de la matemática y no lo estamos logrando”.

“La pandemia ha tenido un efecto negativo y regresivo en el desempeño académico”

En ese sentido, el profesor de Exactas cuestiona al sistema que evalúa a alumnos que estudian de memoria sin comprender cabalmente lo que hacen: “Esto lleva a que un mes después de un examen se hayan olvidado prácticamente todo y cada año haya que repasar las bases porque no hay nada sólido sobre qué trabajar”.

Para Arias, la clave está en “cambiar la manera de enseñar y evaluar, en comprender el uso de la matemática, para qué sirve”. Todo eso que él busca despertar en sus alumnos y que trasmite con inocultable emoción: “Admito que es increíble ver cómo se les transforma la cara cuando entienden, cómo sonríen nada más que por entender matemática”.

Son esas sonrisas espontáneas. Las que surgen de la satisfacción por descubrir lo que hasta entonces se desconocía. Las que también brotan en cada presentación de María Inés Baragatti, la profesora que, ya jubilada, es furor en redes sociales y sigue dando clases particulares en su casa de Bernal, desde donde hace público un ofrecimiento: viajar “gratis” hasta el colegio o la facultad que la convoque. “Con gusto iría a explicarle a los profesores, a los chicos del Secundario, a mostrarles que no saben lo elemental. Sé que soy dura, pero es la realidad”, remata.