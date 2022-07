Por la escasez de gasoil, estaciones de servicio no pueden expandirse

Estaciones de servicio de la Región consideran que tendrían mayores ventas si no existiese un cupo para abastecerse de gasoil. “Podríamos generar nuevos clientes, pero no tenemos con qué, porque no le podemos fallar a quienes nos compran desde hace años y lo que recibimos lo reservamos a ellos”, explicó Gustavo Luzardo, propietario de una boca de expendio de combustible del casco histórico de Villa Elisa, localidad del norte platense con distintas actividades económicas que nutren sus tanques en ese local.

Según señaló Luzardo, con la cantidad de diesel que le entrega la petrolera con la que trabaja llega a la provisión que necesita en un mes, pero no puede ampliar sus ventas y debe negarse a dispensar el hidrocarburo a nuevos consumidores. “Esto está pasando con todas las marcas -aclaró-. Hay estaciones de servicio que el día 27 del mes ya vendieron todo el gasoil. Yo tengo la estructura, el personal y la tecnología para despachar bastante más y sin embargo no puedo porque no hay”.

Las estaciones piden combustible y un debate sobre la sostenibilidad del negocio

Los cupos en las entregas de gasoil impuestos por las petroleras obedecen a distintas razones. Sostienen algunos especialistas que por un lado, a nivel mundial, y después de los meses más duros de la pandemia, la demanda se ubicó en máximos históricos, lo que se acompañaría con una baja producción local (menor procesamiento de petróleo y menor obtención de combustible) y una cantidad de litros importados que resultan insuficientes para cubrir el total de las necesidades. El mercado también fue alterado por la guerra al este de Europa.

Gravitaría fundamentalmente en todo este “cocktail” de factores causantes de la escasez, indicaron algunos expertos, la irrupción del Covid-19 y la parálisis económica mundial que llevaron al desplome del uso de combustible y la consecuente reducción de la producción de gasoil.

La preocupación en algunas estaciones de servicio que advierten que podrían expandir más el negocio si no se encontraran con la traba para el abastecimiento y trasladan, de alguna manera, el alerta a los consumidores, gira en torno a la importancia del diesel en diferentes sectores económicos, pues se trata de un combustible que utiliza la mayoría de los vehículos de carga de todo tipo de productos, el transporte de pasajeros y la maquinaria agrícola. También lo utiliza una buena cantidad de industrias.

El cupo de entrega se definió en un contexto de alza de precios y del consumo

Esa situación se evidencia en el caso de la estación de servicio de Luzardo, situada frente a la plaza “Luis Castells”, en el camino Centenario a la altura de Villa Elisa. “Esta zona, con las colonias portuguesa y japonesa, está rodeada de floricultores y de quinteros que se dedican a la producción hortícola, y se necesita gasoil tanto para cosechar como para el transporte que llega a todo el país”, subrayó el expendedor de combustible, quien destacó, además, que la zona norte de La Plata sueñe caracterizarse por permanentes cortes de luz. “Muchos comercios y empresas resuelven los apagones con grupos electrógenos, pero esos equipos funcionan a gasoil, así que en ese aspecto también afecta la escasez”, concluyó.

Juan Carlos Basílico, presidente de la Unión de Expendedores de Nafta y Afines de La Plata (UENYA) y tesorero de la Federación de Entidades del Combustible de la República Argentina, dijo que “en La Plata están entregando el cupo, con el nivel que corresponde al año pasado, que representa un 60 por ciento de lo que se necesita hoy”.

El dirigente remarcó que “los problemas se dan en las estaciones que no pertenecen a las petroleras”. Eso es: tienen la marca, pero sus dueños son comerciantes ajenos a la firma.

En el resto de la Provincia, describió el siguiente panorama: “Está faltando gasoil pero se ha recuperado bastante. En Tandil, Mar del Plata, Junín u Olavarría, están entregando. Por ejemplo, si se termina a la tarde, al otro día entregan”.

Basílico apuntó también que la provisión en el país continúa mostrando el vaivén de los precios de importación. “Vinieron cuatro barcos con gasoil y como era muy alto el precio, lo devolvieron. En ese nivel, el litro hubiera llevado el precio a 170 pesos”.

El titular de la UENYA advirtió, por otra parte, sobre una situación de crisis en el sector. “Le mandamos una carta documento al secretario de Energía de la Nación por la falta de gasoil y otra al secretario de Comercio Interior para que baje los impuestos a los estacioneros. Queremos tratar el tema de las utilidades en las estaciones para llegar a un margen del 16 por ciento libre de impuestos. Hoy está en el 8 por ciento y de eso hay que pagar impuestos y gastos. Con lo que le queda, un 3 ó 4 por ciento libre, no se puede vivir”.