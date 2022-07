Sin paz: tremendas discusiones entre Matías Defederico y Cinthia Fernández

Por estos días, la guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. Mientras ella le reclama un aumento de la cuota alimentaria por sus tres hijas Bella, Charis y Francesca -además de hacerle otras fuertes acusaciones-, él la responsabiliza de impedirle el contacto con ellas.

“Hasta la Justicia se está dando cuenta que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres”, escribió Defederico junto a parte de la resolución, en la que se leía: “Aunque ella afirma que no pretende impedir el contacto con sus hijas, crea trabas injustificadas, violando la propia medida cautelar de protección que peticiona”.

En una siguiente historia, continuó dirigiéndose a su ex. “Querida progenitora, te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero éste no lo contás ni festejas”, expresó con ironía.

Y además, agregó el dictamen del tribunal: “Revocar el punto dispositivo 3 de la resolución de fecha 30 de abril de 2022 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, por medio del cual se dispuso: ´Ordenar a Matías Defederico el cese de los actos de perturbación e intimidación que realice hacia Cinthia Giselle Fernández Romano, específicamente: prohibición de difundir, divulgar, exhibir, o de cualquier forma publicar por sí o por interpósita persona el contenido de mensajes, referencias a los mismos, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes aún distorsionadas, videos, videos clandestinamente obtenidos, textos, así como cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar y privada de la nombrada´”.

Asimismo, la respuesta de Cinthia no tardó en llegar. La bailarina apuntó contra el padre de sus hijas. “No ganaste nada, te permitieron hablar de mí después de ocho meses. La parte que vos mostrás que dice que la Justicia considera que yo no te dejo ver a las nenas es mentira. Ahora yo lo voy a mostrar entero para que la gente entienda”, comenzó explicando. Y continuó: “Es la declaración que ellos hicieron de ´no me permiten ver a las nenas´ y el único punto que le revocaron es poder volver a hablar, después la Justicia me dio la razón en todo. Y se lo dejaron porque ahora en agosto ya se vencía. Pobrecito, ya ahora en unos días, ¿cuánto queda para agosto? Ya terminaba, negro”.

En medio del lío, la cosa siguió: “Escuchame una cosa, ¿estás festejando en serio que fue un anticipado? Me das lástima, te juro. Pero contá todo, mostrá todo el papel entero. No digas ´La Justicia consideró que vos impediste que yo vea a las nenas´”, siguió con tono de burla. “¡No, señor! ¡Comprensión de texto!”, añadió.

Y entonces, finalmente se mostró el fallo completo. “No hay que mentirle a la gente, esto no es lo que dijo la Justicia, esto es lo que ellos declaran (...) No es que la Justicia dijo que encontraron cosas en las cuales yo impedí el contacto. Encima, para colmo, pobrecito, en la causa de familia -que es distinta, ésta es la de hostigamiento- le dijeron: ´flaco, andá a buscar a tus hijas y dejate de hinchar´. O sea, lo obligaron. Pobre, pero tiene que mostrar todos los papeles”.