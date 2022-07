El representante de Passarella desmintió que esté mal de salud: "Daniel está perfecto y con ganas de dirigir"

José Pepo Soto, representante de Daniel Passarella, rompió el silencio y en medio de las versiones de medios nacionales sobre una enfermedad neurodegenerativa, desmintió la situación rotundamente. En diálogo con El Equipo Deportivo por La Redonda, destacó que el ex capitán de la Selección Argentina está en buen estado de salud: "Hacía dos semanas que no hablaba con Daniel y hoy me llamaron 500 periodistas. Se mostraron sorprendidos por la publicación de todos los medios argentinos de que Passarella no estaba bien de salud. Le mandé un mensaje y hace un rato me llamó. Está perfecto y no sé de dónde salió esta noticia".

Además mostró su enojo por la difusión de la noticia falsa: "Creo que es de una irresponsabilidad el que dijo esto y salió en medios importantes del país. Esa es la sorpresa, porque el diario Olé que tire algo así con tanta trascendencia, genera sorpresa. Daniel estuvo todo el día con su hijo y les doy la tranquilidad de que está bien".

Y agregó: "Hay alguien que quiere atacarlo y destruir su imagen. Meterse con la salud de una persona es bastante fuerte y peligroso. Él estuvo al tanto, salió a hacer las compras y vio que todos lo miraban como un bicho raro. Hasta lo saludaron, se encontró con gente conocida y se lo vio en perfectas condiciones físicas. Dijeron barbaridades de que tenía Parkinson y Alzheimer".

Por otro lado manifestó que habló casi media hora con Daniel y que está perfecto: "Hace 15 días fue la última vez que lo vi y estaba bien. No entiendo de dónde sale esta noticia, pero me llama la atención cómo lo publicó este medio".

También señaló que Passarella podría volver a dirigir: "Estoy en condiciones de hablar en cualquier club y se habló con la Federación Boliviana, donde presentó un proyecto. Todavía no ha tomado la decisión Bolivia y todavía no recibí ninguna propuesta. Si algún club lo quiere, escucharemos la propuesta".