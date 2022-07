VIDEO. Quién es el platense que enamoró al jurado de Tinelli en "Canta Conmigo Ahora"

"Canta Conmigo Ahora", el nuevo programa de Marcelo Tinelli, empieza a tener buena aceptación del público. Poco a poco se va metiendo en las casas de los argentinos por los buenos talentos que se presentan en el reality.

Y anoche, en la segunda emisión del flamante envío de El Trece, uno de los participantes que enamoró al jurado del certamen fue un platense. Se trata de Luciano Yael, un influencer de 28 años que cantó un tema melódico que se robó todos los aplausos, aunque no pudo llegar al puntaje mínimo para continuar concursando.

Antes de interpretar la canción de Sebastián Yatra "No hay nadie más", el joven se presentó de la siguiente manera: "Mi nombre es Luciano Yael, tengo 28 años, soy de La Plata y actualmente estoy viviendo en Buenos Aires. Soy cantante, la música es todo para mí hoy en día. Me gusta mucho escuchar reggaetón, melódico". Además contó ante las cámaras que "hay algunos artistas que me llegan muchísimo como Sam Smith o Bruno Mars, en el melódico Sin Banderas, Pablo Alborán, David Bisbal".

Tras cantar y dejar al jurado con la boca abierta, llegaron los elogios. Antonela Cirillo, en su devolución, le dijo: "Empecé a saludar, como que me puse nerviosa, me bajé los lentes y te empecé a mirar. Lo que hiciste vocal fue hermoso, ay se ponía a hablar de técnica, me enamoré.... de lo que hiciste.... vocalmente. La canción creció, te juro que empezaste a cantar y me pasaron cosas, eso es lo lindo cuando un cantante genera eso".