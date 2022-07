Carmen Barbieri será operada la semana siguiente: todo sobre sus problemas de salud

Carmen Barbieri faltó a su programa del martes 26 de Mañanísima por un problema de salud. Al día siguiente confesó: “Falto cuando estoy muerta...”, dijo en tono irónico al entrar al set de televisión. “Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta y se hace como una nuez ”.

Así, dio detalles de lo que ocurrió: “Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y no pudieron sacar líquido. Por el momento, tengo una manopla y estoy vendada. No es nada cruento, pero sigue saliendo sangre”. Finalmente, el médico le dijo que sí o sí debía pasar por el quirófano: “Me operan este sábado no, el otro”.

Vale destacar que, que la mamá de Fede Bal pasó un momento especial cuando en su programa conoció el resultado del ADN que determinaba si Alicia, la mujer que decía ser hija de Alfredo Barbieri, es o no su hermana. Lo recordamos: “El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. La probabilidad de media hermandad es de 0%”, se dijo al aire.

Lo concreto ahora es que finalmente Carmen Barbieri padece sinovitis y será operada este sábado,