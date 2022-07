Todos por Micaela: es platense, tiene cuadriplejia y debe juntar 20.000 dólares para un tratamiento en México

Micaela Álvarez tiene 27 años y actualmente se encuentra viviendo en Los Hornos. Hace aproximadamente un año y dos meses tuvo un accidente tras caerse de un techo en Chascomús, donde estaba realizando un trabajo sobre un arreglo del mismo. Tras la caída, Micaela se quebró la columna y actualmente lleva tareas de rehabilitación.

"El 8 de mayo del 2021 me caí del techo y me quebré la columna. Me operaron y tengo una lesión medular. Actualmente estoy haciendo rehabilitación y terapia acuática acá en La Plata pero no me quedé con eso y hace varios meses comencé a buscar tratamientos en diferentes países, ya que acá en Argentina no encontré ningún tratamiento para lesionados medulares", le comentó a El Día.

"Me llevaron al hospital de Chascomús y esa misma noche me trasladaron al hospital de Gonnet, que fue el único que me abría quirófano ya que estábamos con todo el tema del Covid y no conseguían hospitales ni acá en La Plata ni en Buenos Aires", relató.

A su vez, para seguir con su tratamiento, marcó: "Llegue a tener contacto con una clínica de México dónde evaluaron mi caso por medio de estudios que les envié y videollamadas. El tratamiento es por 20 días y tiene un costo de 19.000 dólares. Es súper importante que me lo haga antes de los dos años de lesión y tengo como tope hasta octubre para poder viajar".

"Hay varios tratamientos al rededor del mundo, yo averigüe en Suiza , Tailandia, España y México. Lo más económico por tema costos de pasajes y demás es México", precisó.

Para poder recaudar el dinero que se necesita para costear el tratamiento, Micaela le confirmó a este medio que lanzaron la campaña "cafecito" y difunden un CBU (0140190103520752339090) y alias que es MICA.ELA.AC. También están vendiendo rifas y el sábado 6 de agosto organizarán un torneo de penales en el Club Iris.