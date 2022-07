Caso Bastian: otra insólita respuesta de Aduana y marcha al Banco Central

Silvia Veliz, la mamá de Bastian, el nene platense de 7 años que desde hace meses necesita una silla postural importada para mejorar su calidad de vida mientras da pelea a una parálisis facial y el síndrome de West, dijo que recibió otra respuesta insólita por parte de la Aduana y aseguró que junto a un grupo de padres de nenes con discapacidades que también afrontan el problema de la importación de productos ortopédicos, a raíz de las políticas cambiarias, se encuentran organizando una marcha al Banco Central de la República Argentina.

"Ahora salieron con algo nuevo en la Aduana. Nos piden que los padres hagamos la compra directa al extranjero por parte de la obra social. Es ilógico, porque la ley argentina impide ese tipo de operación, que debe ser realizada por las casas o empresas ortopédicas", sostuvo.

Esta semana Veliz había ya dado cuenta de otro "planteo absurdo de la Aduana". "Me dijeron 'que viaje, que no me iban a cobrar impuesto’ por el equipamiento de mi hijo'. Les dije que si me pagaban el pasaje sería afortunada".

La mamá de Bastian sostuvo que la importación de la silla postural, que tiene componentes de Estados Unidos, Nueva Zelanda y países europeos, está frenada a raíz de las últimas políticas cambiarias del Banco Central. "El problema es que sacaron de la categoría de priorización la importación de sillas posturales y otras sillas, ya sean mecánicas o comunes. También sacaron de la lista de prioridades otros insumos para discapacitados como colchones ortopédicos", dijo.

"Antes este trámite estaba en categoría A de prioridad y ahora está en la categoría C o D", explicó. "Seguramente no les tocó a ellos o no tienen hijos en las condiciones de Bastian", fustigó.

La mujer señaló que "el Banco Central no da los dólares" para que las ortopédicas "puedan hacer la compra". "Es doloroso porque excluyeron a las personas con discapacidad, como si no tuvieran derecho", manifestó.

"También fui a una reunión en ANMAT, le dijeron a la empresa que compre el equipamiento. Pero a las empresas les impiden hacer el pago en dólares. Para este Gobierno la discapacidad no es una prioridad y el hilo se corta por lo más delgado", comentó.

En medio de la desesperación, señaló que "con otros papás nos estamos organizando y vamos a marchar al Banco Central".

"Esto no puede seguir así. La discapacidad se transita en soledad. Somos pocos los papás que la peleamos porque tienen miedo a las represalias de las obras sociales", dijo. "Qué más puedo hacer con mi hijo al borde de la muerte. Yo quiero que mi hijo tenga una calidad de vida mejor porque su cuadro es irreversible. Es una vergüenza lo que hacen los funcionarios. Son nuestros pacientes, nuestros hijos", agregó.

A raíz de la situación, la mamá de Bastian expresó que "estuve en un estado de dolor profundo, dolor del alma. La plata no alcanza, mantener la dieta de Bastian no alcanza, requiere de muchos cuidados, él es muy alérgico, no te podés salir del protocolo de lo que es su alimentación. Y todo esto produce un estrés tremendo. Estoy cansada pero no derrotada".

Se perdió la mascota de Bastian

En otro orden, Silvia Beliz pidió por el perrito de Bastian que se ausentó de su casa días atrás, en la zona de 137 entre 422 y 423. "Se llama Atom y lo estamos buscando porque es desde hace mucho tiempo la gran compañía de Bastián", sostuvo.