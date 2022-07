Rodrigo de Paul confesó todo: su separación, el noviazgo con Tini Stoessel y el Mundial

Sin dudas, es una de las grandes figuras de la Selección Argentina y su presencia en el Mundial de Qatar 2022 no solo es un sueño para él sino también para todos los argentinos que tienen la ilusión de que el equipo que lidera Lionel Messi levante la Copa en Medio Oriente. Ahora, Rodrigo de Paul habló por primera vez de su vida fuera del fútbol, de su romance con Tini Stoessel y el también del conflicto con su ex.

Por estos días, el crack atraviesa un cuadro de situación difícil que de alguna manera también afecta su actualidad profesional, ya que el problema que mantenía con su ex pareja supuestamente ponía en duda su presencia en Qatar 2022.

Así, desde la capital española, el volante del Atlético confesó: "Entiendo que pueda vender el morbo y sentí que querían hacerme daño", comentó De Paul, quien remarcó que tanto él como su ex pudieron "rehacer sus vidas".

"Esto de que Camila (Homs) estaba embarazada…. En la dinámica de querer informar hace mucho tiempo que dice algo pero sin poder avalarlo", comenzó diciendo De Paul, en relación a una versión que indicaba que su relación con Tini comenzó con Camila embarazada. y en ese contexto confesó: "Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia e Italia estaba totalmente cerrada. Yo no la conocí a Tini ahí. No pisé Argentina, ella no pisó Italia. Cada uno debía estar en su país por la pandemia. La primera vez que pisé Argentina fue en la Copa América".

Respecto de su separación De Paul remarcó en todo momento el buen clima que atraviesa con Camila, e incluso llegó a confesar que tiene buena onda con la actual pareja de su ex, destacando el excelente trato que tiene con sus hijos. "Yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a enamorar. Cami también empezó a rehacer su vida. Está con una persona que la trata bien y que trata bien a mis hijos. Los dos empezamos a rehacer nuestra vida y fue una separación normal".

"Yo estuve muchos años con Cami y cuando algo se termina no siempre tiene que ser en malos términos. Quiero cuidar a Cami, a mis hijos. Ellos pueden llegar a ver estas cosas en el futuro y no les va a gustar. Ellos entienden que sus papás están rehaciendo sus vidas y eso está bien", añadió.

Por otra parte, el divorcio de De Paul y Homs trajo aparejado un conflicto vinculado a la cuota alimentaria, una situación que se está resolviendo en forma judicial más allá del buen clima que existe en la ex pareja, según precisó el futbolista. Por eso, días atrás, corrió la versión de que ese trámite podía ser un impedimento para que la FIFA apruebe su presencia en Qatar 2022, algo que fue desmentido rápidamente pero que De Paul necesitó ampliar: "Esto es una separación y hay una demanda, nada más. Sino mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo", expresó Rodrigo.

Finalmente sobre el romance con Tini, reveló: "Siempre cuando uno vuelve a apostar a una relación tiene muchos proyectos. Cada uno tiene una dinámica especial en su vida. Pero estamos intentando que nuestros caminos se unan y poder seguir proyectando lo lindo que nos está pasando", confesó Rodrigo.