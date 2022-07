El mascotismo, una práctica que se repite y está prohibida por la ley

Más frecuentemente de lo que se cree, la gente toma animales silvestres como mascotas. Monos, tucanes, serpientes, tortugas, pumas. Ninguna de las especies mencionadas están permitidas “adoptar”; sin embargo, hay hogares de la Región donde existe esa clase de tenencia y, lo que es más grave todavía, circula un comercio ilegal de fauna, autóctona o exótica, que se nutre, en parte, de esa demanda. Dos recientes episodios ocurridos en esta ciudad dan cuenta del fenómeno: un pequeño zorro que se había escapado de una casa apareció en el pasillo de un complejo de departamentos del Barrio Monasterio, y el robo, por segunda vez en el año, de un tití alojado en el Bioparque platense, el cual, según sostienen las autoridades del predio del Bosque, habría sido sustraído para su venta.

El mascotismo es una práctica prohibida que tanto las asociaciones civiles dedicadas a la promoción del bienestar animal como los organismos que se encargan de resguardarlo tratan de combatir. Se basan en algunas leyes de protección de la fauna (a nivel provincial la normativa 12.238, que regula la actividad de lo que eran los zoológicos), pero cuya letra, por haberse escrito y aprobado hace más de veinte años, ya no responde por completo a las perspectivas actuales sobre la defensa del medio ambiente y de la vida silvestre. No obstante, una serie de decretos reglamentarios y algunas reformas de la legislación prohíben el confinamiento de fauna cuyo hábitat no es justamente el jardín o el parque de las casas.

¿Qué mascotas se pueden tener en un hogar sin infringir las regulaciones de protección animal? No mucho más que perros, gatos y canarios, aseguran las autoridades encargadas de controlar las malas prácticas con la fauna silvestre. “Dentro de los animales exóticos se pueden tener algunas especies, muy pocas, de criaderos habilitados, pero el mascotismo de fauna autóctona está totalmente prohibido y hay que tratar de desalentarlo”, subrayó la directora de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales del ministerio de Desarrollo Agrario provincial, Viviana Di Marzio.

De un tiempo a esta parte el ambiente se volvió un tema de agenda importante; y la ecología, el respeto por la biodiversidad, son nociones que, destacó Di Marzio, “incluyen el bienestar animal”. En ese sentido, resaltó la funcionaria, “son conceptos que han evolucionado mucho”. Un ejemplo claro de ese cambio de perspectiva es la reconversión de los zoológicos, un sistema de confinamiento de animales que quedó obsoleto en casi todo el planeta. Sin ir muy lejos, hace años que dejó de existir el tradicional Zoológico de La Plata y el paseo del Bosque transita por un proyecto de Bioparque que busca terminar con la tradicional colección de fauna.

Esta semana escapó un zorro que vivía en una casa de Villa Elvira / Video

Según los datos relevados por la dirección provincial a cargo de Di Marzio, del total de denuncias que llegan al organismo (deben ser realizadas por escrito haciendo constar la mayor cantidad de datos posibles sobre el ilícito, al correo electrónico dflorayfauna@mda.gba.gob.ar, o comunicarse a los teléfonos 221 429-5206/ 5236 / whatsApp 221 353-3702) más de la mitad son por tenencia, en segundo término están las relacionadas al tráfico ilegal y luego hay algunas solicitudes de retiro de animales por cierre de establecimientos. En total, en lo que va de 2022 y en toda la Provincia llevan reunidas 42 presentaciones, una decena corresponden a La Plata, Berisso y Ensenada.

Marcelo Martínez, director general de Protección Ambiental dentro de la secretaría de Espacios Públicos, señaló que el “mascotismo se relaciona directamente con el tráfico de fauna silvestre, que es extraída de su hábitat, y es el cuarto comercio ilegal del mundo, detrás del de armas, drogas y de personas”. El funcionario municipal añadió como datos oficiales que más de 100 especies de aves, 20 de reptiles y 15 de mamíferos se ven afectados en nuestro país por el tráfico ilegal.

“Mucha gente, a veces por desinformación, no entiende el efecto del mascotismo en el ambiente, porque los animales cumplen un papel muy importante en los ecosistemas”. Por otra parte, Martínez recalcó que el hecho de tener fauna silvestres en una casa no solo va en contra del bienestar animal. “También pueden transmitir enfermedades zoonóticas, como psitacosis, rabia y parásitos”, concluyó.

Cuando se rescatan animales silvestres que habían estado en cautiverio se sigue un protocolo sanitario específico antes de definir si el ejemplar es liberado o va a alguna reserva.