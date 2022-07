Martín Salwe aseguró que no volvería a participar del Hotel de los Famosos: "Es duro para la cabeza"

El subcampeón del Hotel de los Famosos, Martín Salwe, habló con un programa de canal 13 y manifestó que si habría una segunda oportunidad de entrar al reality, no lo haría. El animador de TV, perdió en el duelo final frente a Alex Caniggia, quien se alzó con los 10 millones de pesos en juego.

"Porque el que hizo un reality y se encerró sabe que dos es mucho. Es duro para la cabeza… hacerlo dos veces…", en referencia a cuando le consultaron sobre si lo llamaban, se presentaría de nuevo a concursar.

"Si me pagan mucho tampoco lo haría. En un punto ya no es por la plata. Tuve la experiencia, me sirvió y más adelante veremos lo positivo. Para mí de verdad hay un montón positivo", dejó en claro.

"Cuesta ver lo positivo cuando tanto ruido en los medios y en las redes, ¿hice todo tan mal? Pero es un show, dentro de todo, ¿alguien se da cuenta que hay cosas que están bien hechas y dejé algo positivo?", manifestó Salwe, ante un pequeño análisis de su estadía por el Hotel.