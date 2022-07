Lapiceras milagrosas y arcadas olvidadas

Las lapiceras milagrosas cuestan, pero valen. Desde que Cristina le ordenó al Presi que la usara para complacerla, el tema de la birome desobediente le ha puesto valor extra a las palabras en una semana donde el gobernador Axel Kicillof le dijo a los jóvenes y al resto que hablaran como se les dé las ganas y que cada uno use las lapiceras como prefieran.

¿Mensaje doble, para afuera y para adentro? El poder tiene su forma mañosa y alegórica de manifestarse. La famosa lapicera patagónica no sólo elige, también tacha, borra, apura, descalifica y presiona. La novedad de hacer dos actos diferentes y distantes ante cada efeméride (uno para el Presidente y otro para la Vice) es un hallazgo del protocolo presidencial que está alterando violentamente el ecosistema de los festejos. Después del Himno y los aplausos, entretiene mucho seguir de cerca lo que una demanda y lo que el otro contesta.

Este contrapunto le ha dado mucha vivacidad a los actos oficiales. En las concentraciones dobles de esta semana, mientras Cristina cargó otra vez contra esa lapicera haragana de la Casa Rosada, el Presidente, en el otro acto, le respondió que el poder no se sustenta en ninguna birome heroica sino en saber convencer. A la patrocinadora de la súper lapicera, Alberto le respondió que su apuesta es por la persuasión no por el ordenamiento de prepo. Y puso como ejemplo de negociador a Perón, que, como Gardel, cada día opina mejor. Palabras antes que órdenes.

Esta forma de seguir discutiendo desde los palcos deja ver una geopolítica de la supervivencia electoral que cada día los distancia un poco más. El nuevo encontronazo, tuvo un comentarista de lujo: Kicillof salió a decir que cada uno hable y opine como quiera. De alguna manera, su recomendación pone las cosas en su lugar y le da al entredicho presidencial la chance de una libre interpretación. La separación ya no se puede disimular: mientras Cristina clamaba por una lapicera ejecutiva, Alberto defendía el convencimiento y Kicillof, al pedir que cada uno use las palabras que quiera, apelaba a una literatura exagerada.

ARCADA sin MISTERIO…

La Plata tiene todo a la vista. Por debajo, cada tanto aparece algo olvidado. Dardo Rocha y sus muchachos fundadores tenían que haber dejado alguna incógnita bien enterrada para darle algo de misterio a la posteridad.

Lo dijimos: cada vez que los exploradores de curiosidades salen a buscar algo fuera de inventario, no traen nada. Ni para espiar ni para sorprenderse. Aquí no hay arcanos secretos, a lo sumo algunos olvidos que no tienen categoría de reliquias. Ahora, entre tanto escombro, salieron a la luz unas arcadas bien terminadas. Las primeras se descubrieron a la altura del parque Saavedra y después surgieron otras iguales en la calle 59, bajo la Alianza Francesa. Todos deseaban que esas construcciones aportaran por lo menos una curiosidad novedosa. Pero no hay caso, aquí los misterios son obras de una albañilería muy discreta que trabajaba sin dejas rastros.

Estas arcadas, cuando fueron descubiertas, levantaron alguna ilusión entre los rastreadores de antigüedades, pero al final serían parte del entubamiento del arroyo Regimiento, que supo inundar aquellas soledades. Resignados, desde el Municipio explicaron que “sería parte de la estructura que contenía ese cauce, que en distintas etapas de la historia de la Ciudad se fue desviando y entubando”. Las nuevas arcadas se suman, junto a túneles que no llevan a ningún lado, a la red ministerial de sitios sigilosos, bien escondiditos, que apenas tienen categoría de hallazgos.

Hace unos años, el túnel de Plaza Malvinas ilusionó a los buscadores de cosas olvidadas, pero al final se supo que era un conocido corredor, estrecho y hundido, con más humedad que intriga. Después, alguien salió a buscar por la calle 122 los restos de una antigua posada que desafiaba indiadas y salteadores. No subsistió nada, sólo los salteadores. Hace poco, los tuneleros le quisieron darle estatura de pasillo sigiloso a un boquete cercano del arzobispado. También fracasaron. No tenemos ni un sótano con veleidades de reliquia. En estos pagos, todo, lo bueno y lo malo, es a ras del suelo.

Lo de hacer dos actos, uno para el Presi otro para la Vice, está alterando violentamente el ecosistema de festejos

Las nuevas arcadas se suman a la red ministerial de sitios sigilosos, bien escondidos, que apenas tienen categoría de hallazgos