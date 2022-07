Anuncian al sucesor y ya hay una danza de nombres muy variada

El presidente Alberto Fernández comunicó esta noche a sus colaboradores más cercanos que se tomará unas horas para pensar con quién reemplazará a Martín Guzmán en el ministerio de Economía. “La definición pasa para mañana”, aseguró un dirigente oficialista que tomó contacto con el primer mandatario.

El Gobierno dejó trascender, en tanto, la decisión del Presidente de “mantener el programa económico” vigente, que incluye un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre los candidatos para suceder a Guzmán se ubicaban los economistas Emmanuel Alvarez Agis, Marco Lavagna y Augusto Costa. En la danza de nombres también se contaba a dos funcionarias: Silvina Batakis y Cecilia Todesca, aunque las versiones que circulaban en el oficialismo no descartaban la posibilidad de que los cambios en el Gabinete no se limitaran solamente a la cartera de Economía.

Tras la dimisión de Guzmán, Alberto Fernández habló con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Santiago Cafiero; y la portavoz Gabriela Cerrutti, al tiempo que chateó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien también suena como candidato a ocupar el lugar de Guzmán.

Aunque las primeras versiones indicaban que Massa asistiría a la quinta de Olivos anoche, el presidente de la Cámara de Diputados se encontraba en su casa luego de haber asistido al partido de Tigre, informaron sus colaboradores. Fuentes del Gobierno indicaron, por su parte, que la reunión no se haría ayer.

En cambio, precisaron que el Presidente se encontraba en la sobremesa de un almuerzo familiar cuando Guzmán lo llamó para comunicarle la renuncia. También indicaron las fuentes oficiales que Fernández lamentaba “profundamente” la decisión pero que la “respeta”; agregaron que “el programa económico se va a mantener”.

MÁS RENUNCIAS

Junto con Guzmán, en tanto, renunciaron los secretarios de Estado que respondían directamente al ministro, menos Gregorio Chodos, representante ante el FMI. Tampoco se manifestó aún el secretario de Energía, Darío Martínez, con quien Guzmán había tenido un fuerte cortocircuito en los últimos días por su decisión de desentenderse de la segmentación energética.

Una fuente cercana al Presidente deslizó, a su vez, que Fernández analiza introducir cambios en el Gabinete que no se limitarán al reemplazo de Guzmán en la cartera económica, sino que podrían ser más amplios. Desde hace semanas que se especula con la posibilidad de una salida del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Sin embargo, sus voceros aseguraron que el tucumano “sigue firme” en el cargo, según La Nación.

Lo cierto es que Guzmán lo venía evaluando desde hace algunos meses. Internamente y con parte de su equipo. La decisión, aseguran quienes compartieron las últimas horas del economista platense como ministro de Economía, es justamente la que no quiso tomar nunca. Pero la tomó. Los rumores venía creciendo en los últimos días, contrarrestados siempre por apoyos que llegaban desde Olivos, según Infobae.

“Eran todas trabas y las embestidas, no lo dejaron gestionar”, aseguró minutos después de que se conociera su renuncia alguien de su entorno más cercano.

Así, la presión que es no nueva para nada se volvió insoportable para Guzmán. Con todo, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, no hay nada personal en la decisión que tomó. O sea, los embates del kirchnerismo no lo afectaban al ahora ex ministro en su fuero íntimo: ¿será así realmente? En su entono juran que sí, que estaba curtido... “Pero cuando vio que no se podía seguir trabajando, hizo lo que nunca hubiese querido, hacer: irse”, aseguran.

“No es una cuestión personal”, insistieron dos allegados con los que habló Infobae cuando la carta del ministro comenzó a difundirse.

Entre los candidatos para suceder a Guzmán están Alvarez Agis, Marco Lavagna y Costa