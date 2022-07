Desde la oposición insisten en que los cambios son “más de lo mismo”

La oposición volvió a cuestionar ayer la designación de Sergio Massa como “superministro” de Economía y puso en duda la capacidad del Gobierno para resolver los problemas económicos que afronta el país.

“No sé si Massa tiene claras las ideas. No es una persona que genere confianza”, aseveró Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (PRO), partido que integra Juntos por el Cambio.

Bullrich afirmó que Massa, titular de la Cámara de Diputados y designado el jueves por el presidente Alberto Fernández como ministro de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, “no ha sido una persona consecuente con sus ideas” políticas.

La mesa nacional de conducción de la Coalición Cívica, otra de las fuerzas integrantes de Juntos por el Cambio, y su bloque de diputados cuestionaron que a Massa se le hayan “otorgado plenos poderes” para manejar la economía argentina.

En el comunicado se asevera, además, que Massa, que lidera el Frente Renovador, tercera fuerza en importancia dentro del gobernante Frente de Todos, “goza de inhabilidad moral para el ejercicio” de sus nuevas funciones.

“En junio dije que venían tiempos muy oscuros para la Argentina, y lo estamos viviendo”, sumó Elisa Carrió, añadiendo que al presidente de la Nación lo ve “destrozado”.

“NO ES SUFICIENTE”

“El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner implosionó. La reestructuración del Gabinete no es suficiente. Hace falta un plan que este Gobierno hasta acá no tuvo”, aseguró por su parte Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, partido que también integra Juntos por el Cambio.

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman también cuestionó la llegada al Gobierno del “superministro Massa”, a quien calificó como “un amigo de las corporaciones”.

“El país sigue atado al Fondo Monetario Internacional, con ataques al pueblo trabajador y beneficios a las patronales. Es mentira que de esto se sale con ajuste, la crisis la tienen que pagar los capitalistas”, sostuvo.

“NO SE TRATA DE UN TEMA DE PERSONAS”

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la reestructuración del gabinete nacional y pidió la puesta en marcha “de un plan” al considerar que los problemas de Argentina “no se resuelven con un tema de personas”.

“El Presidente ha resignado su poder y es un suscriptor de decisiones que toman otros”

“Vi el volantazo del Gobierno con mucha preocupación, es todo muy improvisado y falta un rumbo. No es un tema de personas. El campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva”, afirmó el jefe de Gobierno porteño al formular declaraciones a la prensa en el predio de la Sociedad Rural en el barrio de Palermo, donde la entidad celebra su tradicional muestra.

“Espero ver un plan. Llevamos dos años y pico de gobierno y no hay un rumbo claro”, agregó.

Rodríguez Larreta sostuvo que “es un momento difícil” y argumentó que “hubo una ministro de Economía que duró tres semanas”, tras lo cual calificó la situación como “muy improvisada y con falta de un rumbo”.

“Acá no es un tema de personas; es de un plan. La gente del campo tiene que saber cuál va a ser su perspectiva, cómo aumentar las exportaciones, que es clave, cómo vamos a ir liberando de impuestos a los sectores productivos. Eso es lo que importa, más que el cambio de nombre de figuritas”, insistió el jefe de Gobierno porteño y uno de los referentes de Juntos por el Cambio.

“NO SABEMOS SI ALCANZA”

Para el diputado nacional Martín Tetaz, en tanto, “la llegada de Massa estabiliza políticamente al Gabinete, pero no sabemos si alcanza para estabilizar la economía”, señaló, para aclarar que “seguirá la incertidumbre hasta que se anuncien medidas y sepamos que va a ser de la economía”.

El diputado Fernando Carbajal, por su parte, apuntó que “el Presidente ha resignado su poder para ser un mero suscriptor de decisiones que toman otros. El mayor problema que tiene Alberto Fernández es que nadie le cree. Ni sus seguidores le creen. Mostró que es lábil de opinión y que no sostiene sus convicciones”. Mientras que el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, advirtió que “el Gobierno tiene un severo error de diagnóstico al pensar que el problema argentino es de distribución de la riqueza, cuando el problema es que no están dadas las condiciones para ser productivos y competitivos. Eso afecta notablemente en la calidad de vida de todos”.

“HAY UNA SUBESTIMACIÓN ENORME DE LA CRISIS”

Y añadió que “es necesario un plan de gobierno, porque hay una subestimación enorme de la crisis que vive la Argentina. Se necesita un programa serio de gobierno, que hasta ahora no se ha tenido. Lamentablemente no tenemos ningún elemento para ser optimistas a corto plazo”.

Eduardo Amadeo, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio y exembajador argentino en Estados Unidos, dijo que “el peor riesgo que tiene que enfrentar Sergio Massa se llama Cristina Fernández de Kirchner” y consideró que su designación al frente del ministerio de Economía es “el último intento desesperado para evitar una crisis terminal”.