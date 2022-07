“Hay que dejarse de joder y de operarnos entre nosotros”, disparó el Chino Navarro

Fernando “Chino” Navarro se refirió este domingo a la crisis del Gobierno y la fuerte interna que se vive en el Frente de Todos, y reclamó: “Hay que dejar de operarnos entre nosotros”.

En declaraciones radiales el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete envió un fuerte mensaje al interior de las filas del oficialismo: “Cuando digo que tenemos que entender lo que requiere la sociedad, estoy dando por sentado que todos los que somos integrantes entendemos que hay que dejarse de joder” y agregó: “A veces los políticos no tenemos empatía porque vivimos dentro de un táper”.

En ese sentido, agregó: “Tenemos que dejar de criticarnos entre nosotros, de operarnos entre nosotros. No me va bien a mi si te jodo a vos, porque si te jodo a vos le va mal al Gobierno, y si le va mal al Gobierno le va mal a la Argentina”.

LEA TAMBIÉN Un golpe de shock político, con el kirchnerismo detrás

Por otro lado, el también dirigente del Movimiento Evita destacó el cambio de rol de Sergio Massa, de quien aseguró: “Va a proponer una salida razonable (de la crisis)”.

“Sergio tiene ganas, tiene voluntad. Es como el jugador que pide la pelota cuando las papas queman. Lo valoro porque el principal requisito que debemos analizar de un integrante de cualquier lugar de la gestión es el valor”, indicó.

No obstante, Navarro consideró que el trabajo colectivo del Gobierno es el que determinará el rumbo de la gestión: “No niego la importancia de las personas pero no personalizo. Sería injusto creer que una persona es la culpable de todos los fracasos y la responsable de todos los éxitos, que sería no hacernos cargo de nada”.

Por último, el funcionario nacional se refirió a los planes sociales, tema de discusión en el escenario político actual: “Si la inversión social sigue aumentando, nos coloca en un lugar de no retorno. La inversión social gradualmente tiene que pasar a ser inversión productiva. ¿Eso qué requiere, en un lenguaje liso y llano? Que los planes sociales tienen que pasar a ser trabajo. Lo venimos planteando desde el 2011, el 2012″.