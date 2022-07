"Tuve miedo a morir": Emiliano Pinsón habló de su lucha contra el parkinson en "PH"

En una nueva edición del programa "Podemos Hablar", que conduce Andy Kusnetzoff, fueron invitados distintas personalidades del espectáculo, donde cada una tenìa una historia diferente por contar. En esta ocasión estuvieron Javier “Pupi” Zanetti (ex futbolista), Florencia Torrente (actriz y modelo), Tomás Fonzi (actor), Nati Jota (conductora e influencer) y Emiliano Pinsón (periodista).

Justamente, este último relató su lucha sobre una enfermedad que le toca atravesar: el parkinson, en donde afirmó que "tuvo mucho miedo". Tras realizarse estudios por “problemas de sueño”, allí le contaron lo que realmente padecía.

“En ese momento no reaccioné. Llamé a mi vieja y le dije lo que pasaba. Ella pensó que me enterraba y yo la calmé, pero a las 48 o 72 horas me empezó a dar miedo. Entonces lo empecé a ver más de cerca, más allá de que después averiguas cosas y no es tanto”.

A su vez, siguiendo con el tema, lanzó una importante confesión: "Creo que fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Miedo a morir ante todo porque es lo desconocido. Es un miedo que te paraliza”.

Con respecto a como transita la enfermedad, Pinsón relató que “hay movimientos menores". "Te cambian cosas de la vida cotidiana: abrir una puerta, abrocharse un botón, hacerse la corbata, atarse los cordones. Esas cosas me cuestan. Hay una cuestión de amigarse. Cuando superás el miedo, decís voy para adelante”.