Aya Cash: “Es nuestra responsabilidad no dejarnos seducir por los titulares sensacionalistas”

Hay casos que despiertan el interés del público simplemente por morbo, por la curiosidad que despierta la sangre, que despiertan los hechos que distorsionan lo que pensábamos cotidiano y apacible con su extrañeza. Otros, en cambio, atrapan a la audiencia (hasta el crimen es parte del mundo del espectáculo) porque ofrecen una ventana a un mundo oculto pero urgente, ponen en escena, de repente, con violencia, problemáticas profundas e invisibilizadas. La muerte de Conrad Roy tuvo ambas.

En 2014, en la idílica Fairhaven, Massachusetts, un joven con un historial de depresión, se quitó la vida, evidenciando la soledad profunda de los adolescentes, la ansiedad que los carcome, la falta de soluciones del entorno, la desconexión entre padres e hijos en una generación criada desde la pantalla, el estigma que pesa sobre la salud mental, la apabullante desolación del siglo XXI; pero la investigación encontró luego que Conrad había sido impulsado por Michelle Carter, una especie de novia informal, a tomar la decisión.

El juicio fue, desde ya, eso que llaman “un evento” en Estados Unidos, con comentarios las 24 horas de expertos y no tanto. Erin Lee Carr, la directora de “En el corazón del oro”, realizó un documental sobre el caso, “I love you, now die”, y ahora el caso llega, ficcionalizado, a la pantalla de Starzplay: la miniserie “The Girl from Plainville”, que aterriza el domingo en la plataforma, tiene a Elle Fanning (“Super 8”, “The Great”) en la piel de Carter, y a Aya Cash como una de las voces de la consciencia, la fiscal Katie Rayburn.

En medio del escándalo mediático en torno a la muerte de Roy, la fiscal intentó hacer justicia acusando a Carter de ser culpable de la muerte de Roy por haberlo incitado a través de mensajes de texto, aunque, como ella misma comentó al final del juicio, “no hay ganadores: Conrad, un muchacho de 18 años, está muerto, y una joven está condenada por su muerte: dos familias han sido desgarradas”.

Cash, la actriz que encarnó a Stormfront, la superheroína nazi de “The Boys” y protagonizó una de las mejores comedias antirrománticas del siglo, “You’re the Worst”, encarna a una Rayburn paradójica: por un lado, empuja a la realización del juicio contra Carter, a pesar de que inicialmente había pocos elementos para no considerar el caso un suicidio, y lo hace porque cree que puede ser un avance en su carrera; pero, por otro lado, cree en lo que hace, cree que su búsqueda es justa.

“No creo que nuestro sistema de justicia sea perfecto, de ninguna manera, si crees que el sistema es infalible te estás mintiendo, hay errores humanos y prejuicios…”, dice Cash, en diálogo con EL DIA. “Pero como me tocaba interpretarla, la encarné pensando que ella cree que lo que hace es lo correcto. Así que ambas pueden vivir a la par: ella es a la vez ambiciosa, quiere impulsar el caso por su propio beneficio, pero también cree que es cierto. Y es su trabajo, y es muy buena en su trabajo”.

Para encarnar a Rayburn, Cash comenta que no miró demasiadas películas sobre juicios, todo un género en Estados Unidos, sino que se centró en “abogados de la vida real. Eso me interesó más que explorar el género cinematográfico, porque la parte que me interesaba era el aspecto performático de ser abogado: los abogados tienen que memorizar líneas para los juicios, como los actores, y como los actores tienen que actuar esas líneas, pero a menudo escondiendo la actuación, porque los actores tienen que ser realistas… Y a la vez, hay momentos donde se agrega una capa de actuación: no siempre tienen que sonar natural, los abogados también tienen momentos donde enfatizan la performance, la elevan”.

Cash también estudió, por supuesto, a Rayburn, aunque, afirma, debido al poco metraje que había de la fiscal y a una decisión creativa de los creadores Liz Hannah (guionista de “The Post”, de Steven Spielberg) y Patrick Macmanus, “no buscamos una mímica directa”.

“Los creadores fueron claros: querían usar a Katie Rayburn como un trampolín. Hay mucho de su vida y del caso que nunca se vio, por lo cual es una versión ficticia. Así que hay diferencias, mi pelo es de otro color…”, comenta.

“Pero”, agrega, “sí miré mucho el documental, para conseguir tener una buena sensación de cómo era. Y lo que llevé al papel de la serie es su ambición, su inteligencia. También el modo en que lleva su cabeza, la forma en que lleva su frente hacia adelante, cosas pequeñas como esas, pero sin intentar hacer una mímica, ser fiel en el sentido que tuvo que hacer Elle (Fanning), porque sobre su personaje sí había mucho metraje y se le pedía esa fidelidad”.

DEPRESIÓN Y TEVÉ

Es que Michelle Carter se convirtió en una especie de ícono infame, un personaje que los periódicos estadounidenses devoraron, escribiendo, durante los meses que duró el juicio, miles y miles de caracteres opinando sobre el caso, con ese tipo de fervor que se consume rápido, apenas se dicta el veredicto. A medida de los tabloides, todo el país tenía una opinión sobre Carter y los mensajes de texto que intercambiaba con su noviecito, Conrad Roy, empujándolo a quitarse la vida.

Carter odiaba ser ordinaria, y la muerte de su pareja la colocó en el centro de la escena, una jovencita sufriente que organizaba eventos para honrar a su pareja y concientizar sobre las problemáticas de salud mental de forma bastante cínica.

Cash tiene experiencia trabajando en televisión en torno a los problemas de salud mental: antes que la ficción enfocara su lente hacia la depresión de forma casi obsesiva, encarnó a Gretchen en “You’re the worst”, una agridulce comedia en la que su personaje toma distancia de su interés romántico ante el miedo, el estigma y la desazón que conlleva su depresión clínica.

¿Puede la ficción concientizar sobre estos problemas? “Espero que sí”, dice Cash. “Creo que debo creerlo, para seguir haciendo lo que hago, debo creer que lo que hago tiene algún efecto, que si vemos las historias de las personas tenemos más empatía, mas comprensión. Yo, sin dudas, tuve esa experiencia con este caso: pensaba que era un caso desquiciado, salvaje, me dejé llevar por el sensacionalismo, pero viendo el documental, habiendo trabajado en la serie, tengo mucha más empatía por estos dos chicos”.

“Y eso”, cierra, “es importante: creo que nunca volveré a ver un titular sin pensar que hay mucho más sobre estas personas que no sabemos, y que es nuestra responsabilidad mirar más profundo, no dejarnos seducir por los titulares”.