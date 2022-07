Dady Brieva anunció que se casa con La Chipi y Feinmann lo destrozó: le dijo "impresentable"

Eduardo Feinmann le dedicó unos minutos al casamiento de Dady Brieva con "La Chipi", anunciado recientemente por el comediante, durante su programa radial. Y lo hizo en términos lapidarios.

Feinmann aprovechó que la locutora María Isabel Sánchez mencionó el tema y no lo dejó pasar. “No me importa nada, lo que haga ese impresentable no me importa. No me gusta nada”, dijo el periodista

Cabe destacar que el periodista y Dady Brieva mantienen un encono de larga data que sale a la luz cada vez que se cruzan o que uno comenta en contra del otro. La disputa surgió por las ideas políticas y de modelo de país a la que suscriben cada uno, por supuesto, antagónicas.

Según contó en LAM Carolina Molinari “Claudia Villafañe está organizando el casamiento".

"Tienen ganas de festejar, ya desde el año pasado. El otro día cumplió años Chipi, hizo una cena y ahí lo anunció”, añadió.

En cuanto a los festejos, la comunicadora dio a conocer que el lugar será el departamento de la pareja porque la idea es realizar una reunión con los familiares más cercanos y sus amigos más íntimos.