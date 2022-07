Battaglia realizó un duro posteo por su salida: "No me dejaron continuar el proyecto"

Si bien rompió el silencio ante los medios, Sebastián Battaglia utilizó su cuenta de Instagram para despedirse delos hinchas de Boca y además enfatizó en que su deseo era continuar en el club. Si bien fue pacífico, dejó una crítica al Consejo de Fútbol por su despido.

"Hoy toca despedirme de este club, que como todos saben es mi casa, me recibió a los 15 años y me hizo crecer tanto profesionalmente como persona , viví muchas alegrías como jugador y esta última etapa las viví como técnico, me llevo el cariño y el amor incondicional de toda la gente. Como dije anteriormente, boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón", detalló.

Y agregó: "Quiero agradecerle a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a todo el staff, utileros, cuerpo médico, nutricionistas y psicólogos , por su aporte y esfuerzo para ayudarme a cumplir los objetivos. No quiero dejar de agradecerle a mi familia y amigos que siempre me acompañaron y apoyaron".

Por otro lado, cerró tajante: Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar. A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de boca, que estuvieron incondicionalmente Alentando sea cual fuera el resultado, no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración! Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar…. Gracias por todo y aguante Boca!".