Micros y discapacidad: los reclamos más comunes

Un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dado a conocer ayer indica que los reclamos denunciados con mayor frecuencia por los usuarios en los servicios de transporte urbano en todo el país en lo que va de 2022 tuvieron que ver con el incumplimiento de la disposiciones que favorecen a las personas con movilidad reducida, mientras que en el caso del interurbano, la mayor cantidad de reclamos se relacionaron con la no emisión del boleto a la persona que cuenta con reserva.

Según indica el informe, desde el 1 de enero de 2022 se recibieron 209 quejas ante la ausencia de las facilidades para la movilidad reducida, de las cuales se solucionaron el 90,43% (189) y 20 continúan en trámite.

Respecto a los reclamos por la no emisión del boleto, en el mismo período, la CNRT, recibió 3.384 y el 93,73% (3.172) de los mismos se resolvieron, mientras 212 siguen en trámite (162 fueron enviados a sumarios para su respectiva sanción y multa).

Controles

El informe indica que en los controles de fiscalización sobre las facilidades para las personas con movilidad reducida realizado en el transporte urbano de pasajeros de enero a mayo de 2022 se verificaron 586 infracciones.

Los principales motivos de estas faltas fueron el no poseer timbre bajo en las unidades (276) y deficiencia o falta de las rampas para el ascenso y descenso de personas en silla de ruedas (221).

Larga distancia

“Todas las personas con discapacidad tienen derecho a viajar de forma gratuita en micros de larga distancia y pueden tramitar sus reservas ante la CNRT por internet o de manera presencial”, afirmó José Arteaga, director ejecutivo de la CNRT.

Y agregó que la empresa tiene la obligación de otorgar el boleto reservado, y si se constata el incumplimiento, desde el organismo se debe realizar la sanción correspondiente.

“A través de las fiscalizaciones podemos detectar e infraccionar aquellas líneas de jurisdicción nacional que no cumplan con los estándares adecuados de accesibilidad y seguridad para personas con movilidad reducida”, concluyó.

Para reservar un pasaje para personas con discapacidad por internet, se deberá ingresar a la web y generar la reserva. Una vez realizada la operación se enviará el pasaje al correo electrónico declarado, y no es necesario retirarlo por boletería. Para solicitar una reserva de pasajes con certificado de discapacidad (No CUD) los beneficiarios tiene que estar dados de alta como usuarios en el sistema. El trámite se realiza enviando una copia de la credencial No CUD y del DNI por correo electrónico a certificadosnocud@gmail.com De manera presencial deberán presentarse en la boletería de la empresa con certificado de discapacidad o credencial Incucai y con DNI al menos 48 horas antes del viaje.