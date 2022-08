Regresa a las prácticas con el ánimo por las nubes

Tras el gran triunfo sobre Huracán, el plantel albiazul regresará hoy por la mañana a los entrenamientos en el predio de Estancia Chica. Será una semana corta, ya que el viernes a las 19 horas jugará frente a Godoy Cruz en el Bosque por la duodécima fecha del campeonato.

Néstor Gorosito no tendrá bajas ya que la excursión a Parque de los Patricios no arrojó lesionados ni suspendidos. Leonardo Morales que estuvo al límite por una lesión muscular respondió sin problemas frente al “quemero” por lo no tendrá inconvenientes para ser de la partida el próximo viernes. Los únicos futbolistas que se encuentran al margen por lesión son Guillermo Fratta y Matías Melluso, quienes están en el tramo final de la recuperación de sendas lesiones fibrilares.

Acercándose la mitad del campeonato, Gimnasia deberá prestar especial atención al tema de las tarjetas amarillas, un problema para los planteles no tan numerosos. Hoy el Lobo tiene en “capilla” nada menos que a Brahian Alemán y Agustín Cardozo, ambos con 4 amonestaciones acumuladas.

Brahian Alemán ya disputó el partido del sábado al límite de la sanción, ya que fue amonestado frente a Racing, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Lanús. En tanto “Pitín” Cardozo vio las tarjetas amarillas en los partidos frente a Estudiantes, Patronato, Defensa y Huracán. Al estar jugando ambos en el centro del campo, lo ideal sería que no “caigan” en la misma fecha.

Después, también deberán estar atentos Leonardo Morales (bastión de la defensa), Tomás Muro y Emanuel Cecchini, todos con 3 amarillas acumuladas.

Pipo Gorosito evaluará en el curso de la semana si ratificará a los mismos once titulares que disputaron los últimos dos encuentros. Franco Soldano, más allá de su entrega, viene en deuda ya que no ha convertido goles en el torneo aunque en principio seguiría siendo titular. En el Palacio Ducó, Soldano fue reemplazado por Nicolás Contín a la media hora del complemento. El “Tanque” regresó a primera división tras más de nueve meses de recuperación de una lesión ligamentaria y -al igual que Alexis Domínguez- está en busca de su puesta a punto física y futbolìstica.