Dos participantes de La Voz Argentina brillaron en el escenario e hicieron emocionar a "La Sole"

"Las batallas" de La Voz Argentina van llegando a su final, para luego darle paso a los "Knockouts", donde los participantes luchan por obtener el tan ansiado trofeo y consagrarse en uno de los certámenes de canto mas vistos en nuestro país, con un formato mundial.

Este domingo, se presentaron en un enfrentamiento arriba del escenario, Emilia Oliveras y Andrea Guasch, dos jóvenes que pertenecían al grupo dirigido por Soledad Pastorutti. Ambas cantaron un hermoso tema llamado “All of me'' de John Legend.

Luego de su interpretación, comenzaron los elogios. En primer turno, fue Ricardo Montaner quien alzó la voz: "Me emocionó mucho. Créanme, nosotros acá arriba no somos de piedra, tenemos muchos sentimientos y cuando nos encontramos con gente como ustedes que transmiten de esa manera lo que cantan, pues nos conmovemos mucho". En un mensaje hacia "La Sole", le marcó: "Tuviste una de las batallas más lindas que yo he visto en todas las nueve voces que llevo”.

“Las dos estuvieron muy bien, las dos estuvieron más nerviosas que en el ensayo, pero ambas le pusieron el corazón que es lo que hay que hacer en estos casos. Andrea, les cuento que es la primera vez que canta en inglés y recibió mucha ayuda de Emilia y eso ayudó a que este dúo brille”, comentó Soledad, para luego elegir a la primer participante mencionada.