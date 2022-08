La pesadilla de una chica en medio de una terrible ola delictiva en Gorina

En Gorina la inseguridad está en boca de todos los vecinos / C. Santoro

Una joven de 22 años vivió una verdadera pesadilla en su vivienda de la calle 485 entre 131 bis y 132, donde fue despertada por tres delincuentes, que la maniataron y le taparon la cabeza, mientras le exigían dinero y otros objetos de valor.

El hecho, que trascendió ayer, ocurrió en horas de la madrugada del lunes pasado en circunstancias que ahora son motivo de investigación.

Es que no trascendió cómo hicieron los ladrones para vulnerar la seguridad del hogar y llegar a la chica sin llamar la atención de nadie.

En ese marco, solo se supo que la madre fue quien, a su llegada a la propiedad, la encontró inmovilizada. También en una crisis nerviosa.

Los asaltantes escaparon con una computadora portátil, un iPhone, anillos y collares de oro.

EL DIA estuvo ayer en la casa con el objeto de obtener un testimonio sobre lo ocurrido, pero la familia se excusó de realizar declaraciones.

“Mi hija quedó muy asustada”, fue lo único que comentó el padre.

En el hecho tomó intervención personal del destacamento local, que ya comenzó con las tareas de levantamiento de registros fílmicos por toda la zona.

La intención es buscar cualquier información que posibilite la identificación de los autores del golpe y su posterior captura.

LOS VECINOS, ATERRADOS

Hace tiempo que la inseguridad no da tregua en Gorina, cuyos pobladores se muestran muy preocupados.

Según denuncian, no hay un día en que una vivienda no sea blanco de un robo, por lo que cada familia cruza los dedos para no ser las próxima.

Federico Rigone, de 492 y 134, sostuvo que “en el barrio padecemos una seguidilla de robos, estamos siendo sometidos sistemáticamente todas las noches, por lo menos se produce una entradera en un domicilio”.

Según consignó, en un principio “los delincuentes iban en busca de bicicletas, pero ahora entran y van por más”.

Para graficar con urgencia la situación que atraviesan, contó que “anoche, en la madrugada, entraron simultáneamente en dos casas de la misma manzana, y al ser escuchados por los propietarios, los ladrones salieron corriendo hacia la cantera, en donde se ocultan, ya que no hay luz en varios sectores como calle 133 desde 501 a 493, la cual es una boca de lobo”.

En la misma sintonía se expresó María Pía Vilardebo al señalar que “no cesan los robos, todas las noches somos víctimas de la inseguridad y es terrible”.

Por esta grave situación, el próximo sábado, a las 11, habrá una reunión para tratar el tema.