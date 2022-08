Armie Hammer y una trama familiar oscura que sacó a luz su tía: asesinatos, canibalismo y abusos

El escándalo volvió a la vida de Armie Hammer recientemente, tras la presentación del documental “House of Hammer”, a cargo de Discovery. La serie de tres capítulos no solo contará detalles de las denuncias de abuso que pesan sobre él, sino un entramado familiar inédito.

Armie Hammer, quien se hizo conocido gracias a la película “Call me by your name”, fue acusado de abuso sexual por primera vez el año pasado, cuando un grupo de mujeres compartió mensajes que intercambiaron con el actor donde les confiesa ser “canibal”, entre otros detalles.

Lo sorprendente de este documental, del que se conoció el adelanto hace pocas horas, es que está producido por Discovery y Casey Hammer, tía del actor y nieta de Armand Hammer, el hombre que amasó la fortuna de la familia gracias al petróleo.

Detalles escalofriantes

En el documental de tres capítulos se muestran a las supuestas víctimas que denunciaron a Armie y revelaron información desconocida del caso. Allí, la estrella de Hollywood les escribe que “acabará con ellas” y que habla del daño físico que les provocó.

“Apareceré en tu casa para atarte, incapacitarte y poder hacer lo que quiera con cada agujero de tu cuerpo hasta que termine contigo”, se puede leer en uno de los mensajes. “Soy 100% caníbal” y “Te voy a morder”, son otros dos escritos de la autoría de Hammer.

Desde el equipo de abogados que defiende al acusado han negado rotundamente las denuncias y aseguran que todas las relaciones sexuales fueron “consensuadas”. Sin embargo, otra mujer lo denunció por violación ante la justicia de Los Ángeles y está siendo investigado por ello.

Esto le causó una pérdida de trabajo muy importante en el momento en que su carrera comenzaba a ascender. Si bien ya era actor, conocido por “The Social Network”, fue apartado de elencos como “Shotgun Wedding” y “The Offer”, a la vez que la agencia WME prescindió de sus servicios.

Trama familiar

Casey Hammer comienza el tráiler advirtiendo que por fin revelará la “trama oscura” que atrapa a su familia y que se remonta a cien años atrás. Todo comenzó, explicó la directora del documental, con su tatarabuelo Julius Hammer en 1920, quien fue declarado culpable de “homicidio involuntario en primer grado” por un aborto a la esposa de un diplomático ruso.

Julius es el padre de Armand Hammer, abuelo del padre de Armie. En la línea sucesoria, Armand le dio la vida al padre del actor de “Call me by your name” (Michael Hammer) y de Julian Hammer, quien asesinó a un hombre en su casa por una deuda de apuestas ilegales.

Julian Hammer, denunció Casey en su biografía (“Sobreviviendo a mi derecho de nacimiento”), es su padre y quien abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad.