Tras rumores de ruptura con L-Gante, Tamara Báez hizo un contundente posteo

Luego de fuertes rumores de una separación con L-Gante, Tamara Báez realizó un contundente posteo. Luego de que dijeran que el artista de Cumbia 420 se fue de su casa y de que no pasó la noche en la misma, su pareja usó sus redes sociales para aclarar la situación.

"Siempre mi familia", publicó en una historia de Instagram, junto a una foto de Elián Valenzuela y su hija. De esta forma dejó en claro que siguen apostando al amor y que no hay ninguna ruptura, pese a las versiones de una crisis insuperable.

Por su parte, Baéz aclaró en sus historias que no está embarazada, pese a trascendidos que se dieron en las redes sociales: "No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no", detalló la mamá de Jamaica. Además aclaró que pasó por un problema de salud por lo que tuvo que ser asistida.