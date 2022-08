“No estoy de acuerdo con lo que dijo Carrió, pero la unidad no se discute”

Horacio Rodríguez Larreta afirmó que no comparte las muy duras declaraciones de Elisa Carrió contra dirigentes de Juntos por el Cambio que puso en crisis al principal armado opositor. No obstante, se mostró confiado en que la sangre no llegará al río. “La unidad está fuera de discusión”, subrayó.

El alcalde porteño insistió por otra parte en la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio “porque para gobernar y transformar la Argentina se necesita un apoyo amplio”, y en ese marco se pronunció por convocar a sectores del peronismo e independientes. “El límite son el kirchnerismo y los extremos”, dijo, en lo que fue una obvia referencia a Javier Milei. Y como para disipar dudas, añadió: “El no está en Juntos por el Cambio”.

Rodríguez Larreta, que admitió que trabaja en un plan de gobierno pero al mismo tiempo eludió confirmar si será candidato presidencial, estuvo ayer en La Plata (ver aparte). En ese contexto, visitó la redacción de EL DIA.

-Habla de un plan, ¿eso implica que va a ser candidato a presidente?

-Para las candidaturas, falta. Juntos por el Cambio va a tener un proyecto que aspira a ser ganador. No se puede improvisar. Necesitamos un plan bien detallado que es lo que le reclamamos a este Gobierno. Este Presidente se jactaba de no tener un plan y mirá como estamos. Necesitamos trabajar entre otros, el PRO, la UCR, el Peronismo Republicano y la Coalición Cívica. Y si decido ser candidato tengo que ir a la Paso porque la que elige es la gente. Nadie pondrá un candidato a dedo.

-En la coalición existe una discusión fuerte en torno de hacia dónde hay que ampliar el espacio, si hacia los libertarios o hacia el peronismo no K. ¿Que opina de ese debate?

-Primero, coincido en que hay que ampliar porque para poder gobernar y transformar la Argentina se necesita un apoyo muy amplio. El límite es el kirchnerismo, los extremos. Tienen otra visión del país, ellos creen que los precios se bajan con La Cámpora recorriendo supermercados. Sus únicos países amigos son Venezuela, Cuba y Nicaragua donde no funciona la democracia. Por eso, nunca me pondría de acuerdo con ellos. Fuera de eso, hay gente que puede venir del peronismo, independientes. A varios los fuimos sumando como Margarita Stolbizer y la centroderecha que representa Ricardo López Murphy. También, gente más nueva en la política como Facundo Manes en la Provincia o Martín Tetaz en Capital. Ese es el camino para seguir ampliando.

-¿Y en los casos de Espert y Urtubey?

-Llevar este debate a nombres siempre es complicado. En el caso de Espert, ya integró nuestro frente en Capital cuando ganamos la reelección en 2019.

-Patricia Bullrich habló de intentar un acercamiento con Milei en la Provincia

-Cada provincia define sus políticas de alianzas. Hay un criterio general de buscar la amplitud y cada provincia lo resolverá.

- A qué atribuye las declaraciones de Carrió que generaron tanto ruido en Juntos por el Cambio?

-Eso habría que preguntárselo a ella. Yo dije claramente que no estoy de acuerdo con esas declaraciones y las diferencias las tenemos que discutir internamente y para eso tenemos nuestra mesa. Con ella tengo un relación de mucho tiempo, de afecto, de confianza, pero una cosa no quita la otra.

-¿Es una herida que va a suturar rápido o va a demandar algún tiempo?

-Va a suturar y la unidad está fuera de discusión.

-Desembarcó Massa en el Gobierno y el camino al abismo pareció esquivarse. Juntos por el Cambio según diversas encuestas tiene chances de volver a ser gobierno en 2023. ¿Que país creen que van a recibir?

-Un país que me preocupa muchísimo, con una inflación récord en los últimos 30 años. Pobreza arriba del 40 por ciento y un país que no tiene rumbo, no sabemos adónde vamos. Un día a la mañana dicen una cosa y después hacen otra. Nombran un ministro de Economía y a los pocos días lo cambian. Designan un ministro de la Producción y luego lo mandar de vuelta a Brasil. Idas y vueltas que no ayudan en nada, es muy difícil prever lo que va a pasar en la Argentina en un año cuando cambie el gobierno, si ni sabemos lo que puede pasar el lunes. Todo eso genera mucha angustia en la gente y se necesita un horizonte. Hasta ahora han habido cambios de nombres pero sin plan no vamos a salir adelante.